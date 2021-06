KORONAVÍRUS Po takmer roku je to tu! Maďarsko zrušilo obmedzenia na hraniciach

BUDAPEŠŤ - Maďarsko zrušilo takmer kompletne uzáveru hraníc, ktorú zaviedlo v septembri minulého roka kvôli pandémii covidu-19. Vstupovať do Maďarska možno teraz bez obmedzení a zvláštnych požiadaviek po pozemnej hranici zo všetkých susedných štátov Maďarska okrem Ukrajiny.

Obmedzenia sa doteraz týkali predovšetkým turistov, ktorí naďalej nemôžu vstupovať do krajiny letecky. Informovala o tom dnes agentúra DPA. Uvoľnenie koronavírusových opatrení sa uvádza v dekréte premiéra Viktora Orbána, ktorý sa v úradnom vestníku objavil v utorok neskoro večer a účinnosť nadobudol s okamžitou platnosťou. Vláda uvoľnenie odôvodnila zlepšenou epidemickou situáciou.

Hraničná uzávera doteraz platila predovšetkým pre turistov, na tranzit a osoby cestujúce do Maďarska za obchodom, pendlerov, diplomatov či športovcov sa nevzťahovala. Bez ohľadu na teraz zaručený voľný vstup do krajiny stále platí, že sa turisti nesmú v Maďarsku ubytovať, pripomenula DPA. Výnimku majú očkovaní proti covidu-19 z krajín, s ktorými Budapešť uzavrela dohodu o vzájomnom uznávaní očkovacích certifikátov.

So zrušením uzávery majú skončiť aj kontroly na maďarskej vnútornej hranici shengenského priestoru, čo oznámil už minulý týždeň minister zahraničia Péter Szijjártó. Týka sa to hraníc Maďarska so Slovenskom, Rakúskom a Slovinskom.