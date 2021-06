Varovanie expertov: Už onedlho hrozí Európe ďalšia vlna pandémie KORONAVÍRUSU

Rozsah je stále nejasný, je však potrebné predpokladať, že koncom tohto leta by mohla v Európe hroziť nová vlna infekcií. Môže sa tiež stať, že na jeseň sa rozšíri nová vírusová mutácia, „ktorú sme zatiaľ nepoznali,“ uviedol politik SPD pre nemecké médiá.

(1) In UK gibt es schlechte Nachrichten zur Steigerung der Fallzahlen und Krankenhausfälle durch indische Variante B1.617.2. Die gute Nachricht aber ist: Impfungen senken Risiko der Krankenhauseinweisung um mehr als 90%. Das bedeutet für uns: im Herbst kommt diese Variante zu uns https://t.co/zJdpYTuGa0 — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) June 1, 2021

Môže byť potrebné vykonať preočkovanie

Okrem posilňovacích očkovaní môže byť potrebné očkovať širokú verejnosť aj upravenou látkou, ktorá bude pôsobiť proti možnej novej mutácii.

Pandémia ešte zďaleka neskončila

WHO tiež začiatkom tohto týždňa varovala, že koronavírusová pandémia sa ešte zďaleka neskončila. „Je realitou, že nás ešte čaká veľa práce, aby sme ukončili túto pandémiu,“ uviedol šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Povzbudzuje nás, že počet hlásených infekcií a úmrtí na celom svete naďalej klesá, ale bolo by monumentálnou chybou, ak by si ktorákoľvek krajina teraz myslela, že hrozba sa skončila.“

Rakúsky lekár Hans-Peter Hutter nedávno varoval: „Nie, vírus si nerobí letnú prestávku.“ Ale očkovanie, opatrenia a sezónny efekt znamenajú, že v súčasnosti má menej šancí. To tiež umožňuje otváranie a návrat k sociálnej spolupatričnosti.

Pocit, že je všetkému koniec

„Na druhej strane je tiež zrejmé, že táto pandémia sa ešte neskončila,“ uviedol lekár. Psychologička Barbara Juen verí, že ľuďom musíte vždy sprostredkovať obe správy: dobré aj zlé. "Inak sa dostaví pocit, že je po všetkom. A na jeseň si zrazu uvedomíme, že to ešte koniec nebol." To by samozrejme bolo tiež veľmi zlé po psychologickej stránke.

Pandémia pravdepodobne opäť ožije na jeseň

Je však celkom možné, že naozaj nebude koniec. Aj pri optimistických predpokladoch odborníci prichádzajú k záveru, že pandémia sa na jeseň znovu oživí.