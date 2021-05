Z Prahy odletela druhá skupina vyhostených ruských diplomatov

Ako píše český spravodajský server iDNES.cz, po ruských občanov priletel letecký špeciál, ktorý počas svojej cesty využil bieloruský vzdušný priestor. Do lietadla nastúpilo šesťdesiat až sedemdesiat ľudí, odhaduje iDNES.cz. Ruský stroj z pražského letiska odletel o 16.30 h SELČ.

Hovorkyňa českého ministerstva zahraničných vecí Eva Davidová v nedeľu priblížila, že príkaz na opustenie ČR dostalo dokopy 123 ruských občanov, pričom 30 z nich má diplomatický pas. Časť z nich odletela už v sobotu a niektorí z Česka odchádzajú autami, píše iDNES. Od 1. júna môže podľa Davidovej na ruskom veľvyslanectve v Prahe zostať maximálne sedem diplomatov a 25 administratívno-technických pracovníkov.

Praha sa dostala s Moskvou do diplomatickej roztržky, ktorú spustilo oznámenie českej vlády zo 17. apríla, že do výbuchov v muničnom sklade vo Vrběticiach v roku 2014 sú zapletení agenti ruskej vojenskej rozviedky, čo Kremeľ popiera. Česko následne vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve a krátko na to oznámilo, že v počtoch pracovníkov ambasád prechádza na "striktnú paritu".

V rámci solidarity s ČR pristúpili k vyhosteniu zamestnancov ruských veľvyslanectiev aj Estónsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko a Slovensko, ktoré 22. apríla vyhlásilo za nežiaduce osoby troch zamestnancov ruskej diplomatickej misie v SR. Moskva reagovala odvetným vyhostením diplomatov týchto krajín. Jedného ruského diplomata vypovedalo aj Bulharsko, ktoré podozrieva Rusko zo štyroch výbuchov v muničných skladoch na svojom území v rokoch 2011 - 2020.