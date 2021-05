WHO označila indický variant KORONAVÍRUSU za znepokojujúci

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok oznámila, že variant koronavírusu SARS-CoV-2 šíriaci sa v Indii sa zdá nákazlivejší ako pôvodný vírus, a označila ho za "znepokojujúci". Informovala o tom agentúra AFP.

Technická riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre reakciu na COVID-19 Maria Van Kerkhove povedala, že WHO má informácie potvrdzujúce zvýšenú šíriteľnosť tohto variantu aj jeho možnú zvýšenú odolnosť voči vakcínam. "Preto sme tento variant na celosvetovej úrovni označili za znepokojujúci," povedala. WHO podľa jej slov poskytne viac informácií v utorok.

India je v súčasnosti vážne zasiahnutá pandémiou koronavírusu a v pondelok v tejto krajine zaznamenali takmer 370.000 nových prípadov nákazy a viac ako 3700 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19.

Už nejaký čas pretrvávajú obavy, že indický variant a jeho ďalšie mutácie môžu byť za toto šírenie zodpovedné, konštatuje AFP. Medzi znepokojujúce varianty ho však zaradili až pondelok. WHO už do tejto kategórie zaradila britský, brazílsky a juhoafrický variant vírusu, ktoré sú považované za nebezpečnejšie, rýchlejšie šíriteľné, viac smrtiace alebo schopné vyhýbať sa účinku vakcín.