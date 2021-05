Ľudia si zvolili najväčšiu absurditu tohto roka: Mnohí im určite dáte za pravdu

Tohtoročné vydanie ankety výrazne ovplyvnila pandémia koronavírusu, ktorá okrem iného priniesla množstvo ťažko pochopiteľných administratívnych opatrení. Napríklad drobní živnostníci si podľa organizátorov kládli otázku, aký protiepidemický zmysel dávalo zavretie stoviek malých železiarstiev, obchodov s oblečením či povedzme kancelárskymi potrebami, kam prichádza naraz málo osôb a presunutie predaja všetkého sortimentu do obrích internetových obchodov, kde sa pri vyzdvihnutí tovaru na jednom mieste hromadilo veľa ľudí. Pripomenuli aj otvorené kvetinárstva v čase, kedy platil zákaz svadieb a vlastne všetkých hromadných akcií. Za grotesku bola označená výnimka, ktorá platila pre predaj zbraní a streliva, hoci deťom nebolo možné zakúpiť oblečenie a obuv a v kamennom obchode.

Zákaz nevydržal ani jeden deň

Organizátori poukázali i na zákaz predaja všetkých nápojov so sebou do téglikov, čo malo zabrániť popíjaniu na verejnosti. "To, že si ľudia berú tégliky a idú na námestia, je spojené najmä s pivom. Nealkoholické nápoje, ako napríklad káva, si ale ľudia berú skôr na cestu do práce, takže potenciál zhlukovania tu videl asi len málokto," uviedli organizátori. Zákaz stravovania v závodných jedálňach nevydržal síce ani jeden deň, ale o to viac je ukážkou absurdnosti niektorých vládnych postupov u našich susedov.

Zmyslom ankety je snaha o zlepšenie podnikateľského prostredia v ČR. Absurdita roka má za cieľ upozorniť na zbytočné a často nezmyselné administratívne povinnosti a nariadenia, ktoré úrady ukladajú podnikateľom. Vlaňajším víťazom boli tri sadzby DPH na pivo.

Za dobu existenie prispela anketa k odstráneniu mnohých zbytočných zákonov a vyhlášok. Zo zrušených absurdít je to napríklad povinnosť viesť evidenciu o kontrolách na zdravotnú nezávadnosť, i keď túto evidenciu majú povinnosť viesť kontrolné úrady. Taktiež je to vládne nariadenie určujúce firmám, kedy majú vymaľovať, či vyhláška ukladajúca fyzioterapeutom mať vo svojej ordinácii veľké zrkadlo.