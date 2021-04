Bulharsko ponúklo Česku pomoc s vyšetrovaním výbuchov vo Vrběticiach

SOFIA - Bulharsko vyjadrilo Česku solidaritu v súvislosti s výbuchmi muničných skladov vo Vrběticiach, z ktorých Praha viní ruské tajné služby. Sofia tiež ponúkla Česku pomoc s vyšetrovaním celého prípadu. Na sociálnej sieti Twitter to potvrdila šéfka bulharskej diplomacie Ekaterina Zacharievová.

"Na stretnutí s českým veľvyslancom (Lukášom Kauckým) v Sofii, som znova potvrdila plnú solidaritu Bulharska s Českou republikou vo veci nelegálnych akcií Ruskej federácie. Naši predstavitelia sú už v kontakte s úradmi v Prahe, aby plne spolupracovali pri vyšetrovaní," napísala na Twitteri Zacharievová.

Vybuchnutá munícia z vrbětického areálu patrila spoločnosti EMKO bulharského obchodníka so zbraňami Emilijana Gebreva a mala zrejme smerovať na Ukrajinu, pripomína portál Novinky.cz. Gebrev totiž minulý týždeň pre denník The New York Times (NYT) prvýkrát priznal, že dodával zbrane na Ukrajinu aj po roku 2014, keď proruskí separatisti začali na východe tohto štátu bojovať proti ukrajinskej armáde.

Diplomatická roztržka medzi Prahou a Moskvou pre dôvodné podozrenie českej strany, že ruská vojenská rozviedka GRU stojí za výbuchmi v muničnom sklade, ku ktorým došlo v roku 2014 vo Vrběticiach, vypukla 17. apríla. Česko kvôli nej vyhostilo 18 zamestnancov ruskej ambasády v Prahe. Moskva reagovala vyhostením 20 pracovníkov českého veľvyslanectva v Moskve.

Minulý štvrtok české ministerstvo zahraničných vecí informovalo o nútenom odchode ďalších ruských diplomatov z Česka, a to do konca mája. Moskva následne oznámila, že v počtoch pracovníkov ambasád prechádza na "striktnú paritu". V rámci vyjadrenia solidarity s Českom vypovedali ruských diplomatov Slovensko, Litva, Lotyšsko, Estónsko a Rumunsko.