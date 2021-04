Emilijan Gebrev prehovoril: Dodával zbrane na Ukrajinu aj po roku 2014, skladoval ich vo Vrběticiach

NEW YORK/SOFIA - Spoločnosť EMKO bulharského obchodníka so zbraňami Emilijana Gebreva dodávala zbrane na Ukrajinu aj po roku 2014, kedy na východe krajiny tamojší separatisti podporovaní Ruskom začali bojovať proti ukrajinskej armáde.

V e-maile zaslanom americkému denníku The New York Times (NYT) to priznal sám Gebrev, ktorý pôvodne vyzbrojovanie Ukrajiny popieral. V e-maile tiež píše, že zbrane skladoval v muničnom areáli v Českej republike.

Ide o sklad vo Vrběticiach, ktorý v roku 2014 dvakrát explodoval. Podľa Česka panuje dôvodné podozrenie, že výbuchy spôsobili agenti ruskej vojenskej rozviedky GRU. Kauza teraz viedla k rusko-českej diplomatickej roztržke a premiér Andrej Babiš kauzu Vrbětice označil za bezprecedentný teroristický útok.

Gebrev sa v e-maile denníku NYT tiež zmienil o dvoch pokusoch otráviť ho v roku 2015, čo je akcia pripisovaná jednotke GRU označovanej číslom 29155. Podľa Gebreva sa o to síce pokúsili ruskí vrahovia, ktorí však zrejme nepracovali sami, ale spoločne s jeho nepriateľmi z Bulharska.

K svojej spoločnosti EMKO a jej kontaktom s Ukrajinou pôvodne veľa informácií neposkytoval a tvrdil, že všetok vývoz zbraní na Ukrajinu zastavil na začiatku bojov na východe krajiny v roku 2014. V piatkovom liste denníku NYT však priznal, že EMKO podpísala s "oprávnenými ukrajinskými spoločnosťami" kontrakt na konci roka 2014, keď už sa na východe Ukrajiny bojovalo. Predtým pritom uisťoval, že zbrane uskladnené v Česku neboli určené na Ukrajinu.

NYT píše, že jeden bývalý ukrajinský predstaviteľ bol ochotný oznámiť tajnú vojenskú informáciu pod podmienkou zachovania anonymity - EMKO podľa neho kontrakt podpísala v roku 2014 a mala podľa dohody ukrajinskej armáde dodať delostreleckú muníciu. V snahe zabrániť priaznivcom Ruska v bulharskej vláde, aby tento obchod prekazili, bola munícia zabalená tak, ako by bola určená Thajsku. Gebrev informáciu o mätúcom označovaní tovaru poprel.

NYT píše, že doteraz nebolo veľmi jasné, prečo sa Rusi snažili Gebreva zničiť. Český prípad podľa denníka poskytuje nové dôkazy, že dôvod, prečo ho Kremeľ prenasledoval, boli jeho obchody. Podľa odborníkov bola pri pokusoch o jeho otrávenie použitá rovnaká nervovo paralytická látka novičok ako o tri roky neskôr v anglickom Salisbury v prípade bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julie.