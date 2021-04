Zástupcovia Európskeho parlamentu a členských krajín EÚ odobrili klimatický zákon

Európsky parlament

Zdroj: SITA/AP/Jean-Francois Badias

BRUSEL - Predstavitelia Európskeho parlamentu a členských krajín EÚ odobrili v stredu ráno na rokovaniach návrh Európskeho zákona o klíme, ktorý legislatívne zakotvuje záväzok dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu a tiež zníženie emisií skleníkových plynov "o najmenej" 55 percent do roku 2030. Oznámila to v stredu ráno na svojej webstránke Európska komisia, z ktorej vyhlásenia cituje agentúra AFP.