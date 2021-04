KORONAVÍRUS Situácia sa opäť zhoršila: Štáty po náraste prípadov opäť sprísňujú opatrenia

Informovala o tom agentúra AFP. S nedostatkom vakcín bojuje aj viacero indických štátov vrátane najhoršie postihnutého štátu Maháraštra, kde každý víkend do konca apríla musí zostať doma 125 miliónov obyvateľov.

India oznámila v sobotu 145.384 nových prípadov nákazy, čo je najviac od začiatku pandémie. Denné maximum nových potvrdených prípadov infekcie dosiahla India už štvrtý deň po sebe. Predošlé "rekordy" v tomto smere padli v piatok (131.968) a vo štvrtok (126.789) a predtým v stredu (115.736). V pondelok hlásili 103.558 nakazených.

India, ktorá má takmer 1,4 miliardy obyvateľov, je pandémiou treťou najviac postihnutou krajinou sveta po USA a Brazílii. Koronavírusom SARS-CoV-2 sa tam dosiaľ nakazilo 13,21 milióna ľudí, z nich viac ako 168.400 ochoreniu podľahlo. Za uplynulý deň hlásili 794 ďalších úmrtí, čo je najviac za viac než päť mesiacov.

Zákaz vychádzania sa dotkol aj osem miliónov obyvateľov kolumbijského hlavného mesta Bogota, ktoré bojuje s treťou vlnou šírenia koronavírusu. Toto nariadenie platí už v ďalších štyroch veľkých mestách, kde celkovo žije sedem miliónov ľudí. V ďalšom juhoamerickom štáte Argentína zaviedli v piatok nočný zákaz vychádzania, ktorý bude platiť do 30. apríla, a to v čase od polnoci do 6.00 h.

Určité opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu platia aj na celom území Francúzska. Naopak nemecká vláda sa so spolkovými krajinami síce dohodla na prísnych celoplošných obmedzeniach vrátane zatvorenia prevádzok a možnosti zavedenia nočného zákazu vychádzania v rizikových oblastiach, no niektoré z nich opatrenia nesprísnili.

Oproti tomu niektoré krajiny chcú opatrenia uvoľňovať. Taliansko plánuje od budúceho týždňa ukončiť lockdown v severnej Lombardii, najpostihnutejšom regióne, ako aj v niekoľkých ďalších oblastiach. Zmiernenie obmedzení zavedených v dôsledku pandémie oznámilo aj susedné Slovinsko.