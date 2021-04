KORONAVÍRUS Taliansko predĺžilo platnosť povinnej karantény pre cestujúcich z krajín EÚ

RÍM - Taliansko predlžuje sprísnené opatrenia týkajúce sa vstupu do krajiny, ktoré v snahe obmedziť šírenie koronavírusu zaviedlo počas veľkonočných sviatkov. Povinná päťdňová karanténa pre cestujúcich z členských krajín Európskej únie bude platiť do konca apríla, informovala v pondelok s odvolaním sa na talianske médiá agentúra APA.

Ľudia prichádzajúci do Talianska zo štátov EÚ budú musieť naďalej predkladať aj negatívny výsledok testu na koronavírus. Ďalší test je potrebný po piatich dňoch domácej izolácie. Od stredy tohto týždňa bude takýto režim v platnosti aj pre cestujúcich z Rakúska, Izraela a Británie, pre ktorých bol dosiaľ vstup do Talianska možný len vo výnimočných prípadoch, a to s následnou povinnou 14-dňovou karanténou. Dôvodom boli obavy zo zavlečenia tzv. juhoafrickej mutácie koronavírusu.

Talianska vláda povinnú karanténu pri vstupe, platnú predtým pre všetky štáty, ktoré nie sú členmi EÚ, rozšírila na krajiny Únie v snahe zamedziť tomu, aby Taliani cez veľkonočné sviatky cestovali do zahraničia.

Od soboty 3. apríla do utorka 6. apríla je pre celé Taliansko vyhlásený sprísnený lockdown, počas ktorého nemôžu obyvatelia krajiny opúšťať miesto svojho bydliska a cestovať do iných regiónov za svojimi príbuznými. Výnimku z karantény majú pasažieri, ktorí priletia na palube tzv. bezcovidových letov, aké sú v prevádzke medzi New Yorkom a Milánom, píše APA.