Naplnia sa šialené sci-fi predstavy? Vedci tvrdia, že ľudia môžu získať smrtiacu silu hadov!

OKINAWA - Ľudia, ktorí pľujú jed ako hady? Áno, presne to sa môže stať v ďalekej budúcnosti. Prinajmenšom to je výsledok nedávnej štúdie, ktorá chce dokázať, že aj my ľudia sme čoraz toxickejší.

Evolúcia už v minulosti priniesla nejaké kuriozity. Podľa posledných štúdií ľudstvo stále prechádza neustálymi zmenami. Súčasné štúdie ukazujú, že ľudia sú čoraz toxickejší. Vedci zistili, že vo vzdialenej budúcnosti môžu ľudia produkovať jedovaté sliny podobné hadom. Britský denník Daily Mail informoval o výsledkoch, ktoré boli zverejnené v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Šokujúca štúdia

Počas svojej štúdie vedci z Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University hľadali gény, ktoré spolupracujú s jedom zmije obyčajnej a interagujú s ňou. Vedci pri tom zistili, že genetický základ potrebný pre vývoj orálneho jedu je prítomný u plazov aj cicavcov, čo naznačuje, že u človeka sa môže vyvinúť pľuvanie jedu. Štúdia tiež poskytuje prvé konkrétne dôkazy o základnej molekulárnej väzbe medzi jedovými žľazami u hadov a slinnými žľazami u cicavcov.

Vedci študovali jedy z rôznych zvierat

Nedávny výskum hadov, skupiny zvierat známych a obávaných o svoje silné uhryznutie, teraz odhaľuje starodávny základ orálneho jedu. „Jedy sú kokteilom bielkovín, ktoré zvieratá používajú ako zbrane na znehybnenie a zabitie koristi, ale tiež na sebaobranu,“ tvrdí Agneesh Barua, vedec zo štúdie. „Zaujímavosťou jedov je, že sa vyskytujú v toľkých rôznych zvieratách: medúzy, pavúky, škorpióny, hady a dokonca aj niektoré cicavce,“ uviedol odborník.

„Aj keď si tieto zvieratá vyvinuli rôzne spôsoby podávania jedu, orálny systém - kde je jed vstrekovaný uhryznutím - je jedným z najbežnejších,“ vysvetľuje Barua. Vedci sa pri výskume zamerali na zistenie vzájomnej interakcie rôznych génov. „Avšak veľa toxínov, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v jede, bolo zabudovaných po zavedení systému orálnych jedov,“ hovorí Barua.

Podrobné skúmanie

„Museli sme sa pozrieť na gény, ktoré boli prítomné pred vytvorením jedu, gény, ktoré umožnili fungovanie jedového systému.“ Tím preto hľadal gény, ktoré spolupracujú a silne interagujú s génmi jedu, a skúmal jed taiwanského hada habu. Vedci identifikovali okolo 3 000 týchto „spolupracujúcich“ génov a zistili, že hrajú dôležitú úlohu pri ochrane buniek pred stresom spôsobeným produkciou mnohých proteínov.

Gény sú podľa vedcov tiež kľúčom k regulácii modifikácie a skladania proteínov. Na výrobu bielkovín potrebujete robustný systém, ktorý zabezpečí správne zloženie bielkovín, aby mohli efektívne fungovať. Nesprávne poskladané bielkoviny môžu hromadiť a poškodzovať bunky. Je preto dôležité, aby proteín mal potrebnú formu na správne fungovanie.

Slinné žľazy u cicavcov sú podobné jedovým žľazám

Vedci potom skúmali genómy ďalších živých tvorov z celej ríše zvierat, vrátane cicavcov, ako sú psy, šimpanzy a ľudia. Pritom zistili, že obsahujú ich vlastné verzie týchto génov. Keď tím skúmal tkanivá slinných žliaz vo vnútri cicavcov, zistil, že gény vykazujú podobnú aktivitu ako v hadích jedoch.

Vedci sa preto domnievajú, že slinné žľazy u cicavcov a jedové žľazy u hadov zdieľajú starodávne funkčné jadro, ktoré prežilo odvtedy, čo sa tieto dve línie pred stovkami miliónov rokov oddelili. A hoci je to veľmi nepravdepodobné, ľudia by sa tiež mohli stať toxickými, ak by existovali správne ekologické podmienky. „To toxickej osobe dáva určite úplne nový význam,“ zavtipkoval Barua.