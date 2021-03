Zvrat vo využití Goebbelsovej vily: VIDEO V tomto hniezdočku lásky si šéf propagandy užíval s milenkami!

Joseph Goebbels dostal pozemok pri Bogensee na 39. narodeniny v roku 1936 a do prestavby svojej vily investoval nemalé peniaze. Popri hlavnej budove vznikli aj ďalšie, kde sa mohli ubytovávať hostia a personál. Okrem zvádzania mileniek sa toto miesto stalo známym aj vďaka tomu, že tu napísal svoj slávny prejav „Totálna vojna“ z roku 1943, ktorým v berlínskom Športovom paláci vyzval nemecký ľud, aby pokračoval v boji proti spojencom, aj keď sa vývoj vojny obrátil proti nim.

Lída Baarová, jej snúbenec Gustav Fröhlich a Joseph Goebbels Zdroj: profimedia.sk

Dnes je sídlo, ktoré pozostáva z viac ako 70 izieb a môže sa pochváliť súkromným kinom, opustené. V časoch studenej vojny ho využívala sovietska východonemecká mládežnícka organizácia a na pozemku v susedstve bol vybudovaný univerzitný komplex so šiestimi budovami. Množstvo vecí z pôvodného Goebbelsovho vybavenia sa však zachovalo dodnes.

Predaj nevyšiel, ale je tu nová vízia

Mesto Berlín, ktorému majetok pripadol, sa snažilo nehnuteľnosť predať, no jeho snahy neboli úspešné. Ročne pritom vynakladá na údržbu približne 230-tisíc eur. Teraz sa však podľa portálu dailymail.co.uk objavili plány na premenu komplexu na komunitu pre umelcov s vegánskou reštauráciou, neziskovým supermarketom a homeopatickým zdravotným strediskom. Majú tu prebiehať workshopy či divadelné predstavenia a má tu byť vyhradený životný priestor pre znevýhodnené osoby, vrátane prisťahovalcov a zdravotne postihnutých osôb. Takáto transformácia by mohla odradiť od návštev neonacistov a vytvorenia pietneho miesta.

Zdroj: profimedia.sk

Arnim Beutel, hovorca organizácie LKC Bogensee, ktorá stojí za spomínanou víziou, je presvedčený, že Hitler a Goebbels by tieto plány nenávideli, pretože sa vyznačujú presným opakom toho, čo zvykli robiť nacisti. Beutel sa vyjadril, že chcú vybudovať komunitu a prinavrátiť miestu život. Urobiť z neho hotspot pre kultúru, vzdelávanie a zdravie. Jednoducho priestor pre alternatívny spôsob života a práce. Očakáva sa, že takáto transformácia bude nákladná, no organizácia už diskutuje o podpore s miestnou spoločnosťou pre obnoviteľné zdroje energie. Renovácie by sa mohli uskutočniť v priebehu 10 rokov.

V zrekonštruovanej budove by malo nájsť ubytovanie približne 250 ľudí, pričom časť obytného priestoru by bola vyčlenená pre znevýhodnené skupiny. V samotnej Goebbelsovej vile by sa nachádzalo múzeum s podrobnými údajmi o histórii tohto miesta a dvoch totalitných ideológiách, ktoré formovali jeho minulosť.

Z romantickej idyly chránená pevnosť

V zázname v denníku z roku 1936 nazval Joseph Goebbels Bogensee „idylou samoty“. Ide naozaj o romantické miesto na brehu jazera a obklopené lesmi, vzdialené iba 15 km severne od Berlína, no zároveň mu chýba napojenie na verejnú dopravu, čo pravdepodobne taktiež zohralo rolu pri pôvodnom neúspešnom predaji.

Vila však ku koncu vojny už neslúžila iba na večierky a oddych. Po tom, čo Hitler rozkázal Goebbelsovi prerušiť pomer s Lídou Baarou a po britskom bombovom útoku na veliteľstvo v Berlíne, sa sem šéf propagandy rozhodol v roku 1944 presťahovať svoju rodinu. Jeho deti krátky čas chodili aj do miestnej školy.

Smrť v Hitlerovom bunkri

V záujme ochrany pred bombovými náletmi boli v okolí vystavané protiletecké kryty a pod vilou vznikol hlavný podzemný bunker. So zhoršujúcou sa situáciou však rodina nakoniec utiekla 22. apríla 1945 späť do Berlína a pripojila sa k Hitlerovi v jeho bunkri. Keď už bola porážka nacistického Nemecka spečatená, spolu s manželkou Magdou spáchali 1. mája 1945 samovraždu. Goebbels sa zastrelil na záhrade bunkru. Deti boli uspané morfiom a Magda im do úst vložila kyanidové kapsle. Potom sa sama otrávila.