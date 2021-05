Jedna z najväčších záhad 2. sv. vojny: VIDEO Tajný let Hitlerovho obľúbenca stále máta ľudí

Adolf Hitler a Rudolf Hess

Zdroj: profimedia.sk

BERLÍN/PRAHA - Jeden z najvyšších pohlavárov nacistického režimu, dlhé roky blízky súputník Adolfa Hitlera, ale aj aktér jednej z najzáhadnejších epizód druhej svetovej vojny a neskôr posledný väzeň vo spojeneckom väzení Spandau v Berlíne. Tým všetkým bol Rudolf Hess, ktorý 10. mája 1941 za dodnes nevyjasnených okolností odletel na vlastnú päsť do Škótska, kde sa chcel údajne spojiť so zástupcami britskej protichurchillovskej opozície a vyjednať s nimi mier, ktorý by ukončil vojnu s Nemeckom. Namiesto toho bol ale Hess uväznený a za mrežami nakoniec strávil celý zvyšok života.