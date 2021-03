Hrozí ďalšia smrteľná pandémia: Hľadá sa "zviera X"! Vedci varujú pred novou nákazou

Koronavírusová pandémia je iba začiatok. Mnoho vedcov už varovalo, že na ľudstvo môžu po kríze útočiť ďalšie zoonózy. Preto vedci hľadajú „zviera X“, ktoré prenáša smrtiaci vírus, ktorý bol doteraz neznámy a ktorý by ho mohol prenášať na človeka.

Podľa správy v denníku The Sun Online by mohol tento vírus zabiť viac ľudí ako morová epidémia (1346-1353). Vedci už predtým varovali pred „chorobou X“, ktorá by mohla zabiť 75 miliónov ľudí. Vedci sa domnievajú, že neznámy vírus by sa mohol skrývať u mnohých zvierat po celom svete. Netopiere, potkany, kurčatá, ťavy alebo vtáky môžu byť prenášačmi, ale to ešte nie je úplne jasné.

Zdroj: Getty Images

V ktorom zvierati neznámy vírus čaká na príležitosť?

"Zdrojom môže byť v zásade akýkoľvek druh. Pravdepodobnosť je vyššia u skupín, ktoré majú viac druhov, ako sú potkany a netopiere. V konečnom dôsledku to závisí od adaptability druhu," pre denník The Sun Online to uviedol Dr. Josef Settele z Helmholtzovho centra pre výskum životného prostredia, spoluautor novej štúdie OSN o budúcich pandémiách.

Iní vedci tiež považujú netopiere za potenciálnych prenášačov. Nazvali preto Amazóniu ako semenisko novej pandémie. Aj trhy s mäsom v Afrike sú tiež nebezpečnými živnými pôdami.

WHO varuje pred novými pandémiami

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala, že hrozba zoonotických chorôb - pri ktorých sa patogény šíria zo zvierat na človeka - je prichádzajúcou hrozbou. WHO sa obáva, že sa ročne vyskytne asi miliarda prípadov chorôb a milióny úmrtí na zoonózy. Len nedávno došlo k ďalšiemu prepuknutiu eboly. Tiež sa opäť rozširuje vtáčia chrípka. V Rusku sú hlásené nové prípady. Rovnako MERS ešte nebol porazený a mohol by sa rozšíriť po celom svete, ak by ľudia prišli do styku s ťavami.

Zdroj: Getty Images

Smrteľný vírus by mohol v krátkom čase zabiť milióny ľudí

Spisovateľ venujúci sa životnému prostrediu John Vidal, ktorý píše knihu odhaľujúcu súvislosti medzi prírodou a chorobami, prorokoval, že svet stojí pred novou pandémiou v rozsahu čiernej smrti. Pretože globalizácia a ochota ľudí vycestovať urýchľujú prenos vírusu zo zvierat na človeka. Výsledná choroba by za pár týždňov pustošila svet a zabila desiatky miliónov ľudí skôr, ako bude možné uzavrieť hranice.