Miliardár a mediálny magnát opradený škandálmi: Je to najnebezpečnejší muž na svete, tvrdí jeho rival

Rupert Murdoch sa narodil 11. marca 1931 v austrálskom Melbourne. Jeho otcom bol sir Keith Murdoch, novinár a vlastník austrálskeho denníka Adelaide News, matkou filantropka Elizabeth Murdochová. Počas štúdií sa Rupert Murdoch presťahoval do Veľkej Británie, kde v roku 1953 vyštudoval filozofiu a ekonómiu na Oxfordskej univerzite.

Do sveta médií vstúpil Murdoch v 22 rokoch, keď sa po smrti svojho otca vrátil do Austrálie a prevzal Adelaide News. Po akvizíciách niekoľkých ďalších austrálskych denníkov ako The Mirror, The Daily Telegraph sa stal jednou z najvýznamnejších osobností na austrálskom mediálnom javisku. Potom sa rozhodol svoju mediálnu ríšu rozšíriť za hranice.

Vznik News Corporation

V roku 1968 získal britský denník News of the World a nasledujúci rok bulvár The Sun, ktorý sa stal najvýnosnejším denníkom v Spojenom kráľovstve. V 70. rokoch sa presťahoval do New Yorku, kde zachránil umierajúci denník New York Post. Po získaní amerického občianstva v roku 1985 pribudla do Murdochovho ;mediálneho konglomerátu spoločnosť 21st Century Fox. Jeho mediálna ríša bola od roku 1979 známa pod názvom News Corporation.

"Monopol je odporná vec do tej doby, než ho máte," popisoval Murdoch svoj postoj k monopolizácii trhu, za čo bol mnohokrát kritizovaný.

Murdoch je výkonným predsedom mediálnej spoločnosti News Corporation. V súčasnosti sa NewsCorp skladá zo stoviek mediálnych spoločností po celom svete, napríklad vydavateľstvo Dow & Jones (od roku 2007), ktoré vlastní denník Wall Street Journal, New York Post alebo knižné vydavateľstvo HarperCollins. Britskej divízii (News UK) patria denníky ako The Sun, The Times či Daily Mail.

Rozdelenie na dve spoločnosti

News Corporation je konglomerát, pod ktorý spadajú všetky Murdochove akvizície v mediálnom svete. V roku 2013 sa spoločnosť rozdelila na dve spoločnosti - NewsCorp, ktorá zastrešuje Murdochove tlačové médiá a 21st Century Fox, pod ktorú spadajú televízne (televízia Fox) a filmové štúdiá (20th Century Fox). Časť spoločnosti 21st Century Fox bola odkúpená korporáciou Disney v roku 2019. Teraz sa Murdochovo impérium skladá z NewsCorp (2013) a novo vzniknutej Fox Corporation (2019).

NewsCorp riadi Murdoch pomocou rodinného trustu. Po dlhý čas bol v čele svojich spoločností sám Rupert, ale postupne sa vedenia vzdáva v prospech svojich synov Jamesa (48) a Lachlana (49), napríklad mladší James sa v roku 2015 stal výkonným riaditeľom 21st Century Fox do roku 2019, kedy bola spoločnosť odkúpená Disney.

Vzťahy s politikmi a kritika sociálnych sietí

Murdoch je kritikom bezplatného prístupu sociálnych sietí k novinkám. "Ľudia čítajú novinky na internete zadarmo, to sa musí zmeniť," kritizoval Murdoch to, že na sociálnych sieťach a všeobecne na internete si ľudia môžu novinky prečítať zadarmo. Terčom jeho kritiky bol napríklad Facebook.

Murdoch podporoval a udržiaval vzťah s radom politikov ako Margaret Thatcherová, Tony Blair, Ronald Reagan či rodina Bushovcov. Považuje sa za republikána a konzervatívca. Jeho televízna stanica Fox News býva kritizovaná za zaujatosť a politickú polarizáciu. Murdoch toto odmieta. "Vyzývam každého, aby mi ukázal príklad zaujatosti kanálu Fox News," uviedol na obranu jeho stanice.

Škandál bulvárneho denníka ho stále milióny

V roku 2011 Murdochovým impériom zatriasol škandál okolo britského bulvárneho denníka News of the World. Ukázalo sa, že jeho novinári odpočúvali hlasovú schránku uneseného a neskôr zavraždeného dievčaťa. Nakoniec vyšlo najavo, že nedeľník túto prax využíval už od roku 2003. Aféra viedla po 168 rokoch k zániku News of the World a k zatknutiu mnohých novinárov. Odškodnenie postihnutých ľudí stálo Murdocha milióny. Sám magnát, označil aféru za fiasko, tvrdil však, že o odpočúvaní nevedel. V súvislosti s udalosťami sa ale nakoniec vzdal plánov na prevzatie britskej satelitnej televízie BSkyB.

Rodinný život

Od roku 2016 je jeho manželkou (celkovo už štvrtou) bývalá topmodelka Jerry Hallová (64), niekdajšia partnerka frontmana kapely Rolling Stones Micka Jaggera. Z tretieho manželstva s Wendi Dengovou (52), ktorá pochádza z Číny, má Murdoch dve dcéry - Grace a Chloe. Matkou najstaršej dcéry Prudence je prvá manželka Patricia Bookerová. Synov Lachlana, Jamesa a dcéru Elisabeth má s britskou novinárkou Annou Torvovou.