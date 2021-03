Nový Zéland zasiahlo ďalšie zemetrasenie: Varovanie pred cunami, ľudí museli evakuovať

Dotrasy zaznamenali pri východnom pobreží neďaleko mesta Gisborne. Neboli hlásené žiadne vážne škody alebo zranenia. Stalo sa tak po piatkovom silnom zemetrasení s magnitúdou 8,1 severne od Nového Zélandu. Úrady vydali varovanie pred prívalovými vlnami cunami po celom regióne Tichého oceánu.

Zdroj: SITA/George Novak/New Zealand Herald via AP

Zemetrasenie malo epicentrum Kermadecových ostrovoch, približne 800 kilometrov od severovýchodného pobrežia novozélandského Severného ostrova. Nasledovalo po otrasoch s magnitúdou 7,4 v tej istej oblasti a zemetrasení s magnitúdou 7,1 pri východnom pobreží Nového Zélandu. V oboch oblastiach došlo aj k početným ďalším otrasom.

JUST IN: 7.3-magnitude earthquake recorded off the northeast coast of New Zealand, USGS says.



New Zealand authorities warn those who felt earthquake near coast to "move immediately to the nearest high ground, or as far inland as you can." pic.twitter.com/30EI2t00NH