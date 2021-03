U nás očkovanie ide slimačím tempom: V USA dostali vakcínu už aj opice

Podľa National Geographic bol medzi tými, ktorí dostali vakcínu, aj orangutan menom Karen, ktorý sa do histórie zapísal v roku 1994 ako prvá opica na svete, ktorá podstúpila operáciu na otvorenom srdci.

Minulý mesiac dostala Karen spolu s ďalšími tromi orangutanmi a piatimi šimpanzami dve dávky vakcíny vyvinutej veterinárnou farmaceutickou spoločnosťou Zoetis.

"Toto nie je norma. Počas svojej kariéry som nemal prístup k experimentálnej vakcíne tak skoro v tomto procese a nemal som takú veľkú túžbu ju použiť," povedala Nadine Lamberski, hlavná ochrankyňa a úradníčka pre zdravie v zoo v San Diegu pre National Geographic.

V januári sa osem goríl v zoo stalo prvými ľudoopmi na svete s pozitívnym testom na koronavírus. Teraz sa zotavujú.

Infekcie sa potvrdili aj u psov, mačiek, noriek, tigrov, levov a niekoľkých ďalších zvierat na celom svete.

Zdroj: Getty Images

Opice však prinášajú ochranárom obzvlášť veľké znepokojenie.

Všetky druhy goríl sú na červenom zozname IUCN uvedené ako ohrozené alebo kriticky ohrozené, pričom jednou z hlavných hrozieb je „náchylnosť na choroby“. Infekcia sa rýchlo šírila medzi zvieratami, ktoré žijú v blízkych rodinných skupinách.

COVID-19 má potenciál vyhubiť populácie goríl, šimpanzov a orangutanov, ak ľudia neprijmú opatrenia na zabránenie jeho rozšírenia, varovali odborníci.

Spoločnosť Zoetis začala s vývojom vakcíny COVID-19 pre psy a mačky po tom, čo bol pred viac ako rokom v Hongkongu pozitívny na tento vírus prvý pes. V októbri už sa vakcína považovala za bezpečnú a účinnú - testovanie sa však robilo iba na psoch a mačkách.

Napriek tomu sa Lamberski rozhodla, že očkovanie ľudoopov stojí za to riziko. Pre National Geographic povedala, že neutrpeli žiadne nežiaduce reakcie a čoskoro budú testované na prítomnosť protilátok, aby sa zistilo, či bolo očkovanie úspešné.

Zdroj: Getty Images

„Nie je to tak, že by sme náhodne chytili vakcínu a podali ju novému druhu,“ uviedla. „Ide o to, aby sa o tom veľa premýšľalo a urobil sa výskum - aké je riziko v prípade, že to neurobíme a aké je riziko, keď to urobíme. Našim mottom je predovšetkým neubližovať.“

Lamberski uviedla, že pretože sa vakcíny vyrábajú pre konkrétny patogén a nie pre konkrétny druh, je bežné dávať vakcíny určené pre jeden druh druhému. Opice v zoo dostávajú vakcíny proti chrípke a osýpkam vyvinuté pre ľudí.

Hovorca spoločnosti Zoetis pre National Geographic uviedol, že ďalšie americké zoo požadovali dávky vakcíny pre ich vlastné ľudoopy. Spoločnosť očakáva, že ďalšie budú dostupné v júni.

Spoločnosť navyše v súčasnosti vykonáva pokusy s vakcínami na norkoch.