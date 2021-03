Známa TV opísala katastrofálny priebeh boja s pandémiou v Česku: Ostrovček skazy a tri obrovské chyby!

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Bernat Armangue

NEW YORK - Česko sa kvôli neúspešnému boju s pandémiou covidu-19 stalo malým ostrovčekom skazy a beznádeje, kde počty nakazených aj obetí rastú do závratných výšin. Vysvetliť, prečo taký osud stretol práve relatívne bohatú krajinu so silným zdravotníctvom, demokraticky zvolenou vládou a prístupom k vakcínam je ale ťažké. Ku katastrofe totiž viedli desiatky menších pochybení, zlých rozhodnutí a komunikačných omylov, napísala vo svojej analýze situácie v Česku stanica CNN.