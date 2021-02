VIDEO Prvé zábery z unikátnej misie na Mars: Sedem hororových minút, riskantné pristátie sa podarilo

Posledná, technicky veľmi náročná fáza letu od vstupu do horných vrstiev atmosféry cez zostup po pristátie predstavovalo podľa vyjadrenia tímu v riadiacom stredisku "sedem hororových minút" čakania. Išlo o sériu na seba nadväzujúcich automatických akcií, z ktorých zlyhanie jedinej mohlo znamenať skazu. Len 40 percent doterajších misií s pristátím na Marse bolo úspešných.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X