KORONAVÍRUS Babiš v liste požiadal Izrael o jeho prípadné prebytky vakcín

Podobným listom adresovaným izraelskému prezidentovi Reuvenovi Rivlinovi žiadal o pomoc pri organizovaní očkovania v Česku podľa servera Seznam Zprávy aj prezident Miloš Zeman. Na rozdiel od Babiša však Zeman vo svojom liste o dodaní vakcín z Izraela doslovne nepíše. Prezidentská kancelária originálny prepis Zemanovho listu zatiaľ médiám neposkytla, píše Seznam Zprávy.

Zeman i Babiš sa v listoch odvolávajú na osobitné česko-izraelské vzťahy a pripomínajú posilňovanie českého diplomatického zastúpenia v Jeruzaleme, kde Česko na rozdiel od väčšiny krajín Európskej únie už 1. marca otvorí pobočku svojej ambasády, ktorá sídli v Tel Avive. "Považoval by som za dôkaz našich pokračujúcich vynikajúcich vzťahov, keby sme mohli izraelské skúsenosti v Českej republike využiť čo najviac. Popri tom by sme tiež veľmi ocenili, ak by v prípade, že množstvo vakcín dodané do Štátu Izrael bude prevyšovať dopyt medzi izraelskými občanmi, bolo možné ich prebytok využiť v ČR," píše sa v Babišovom liste.

Česko od začiatku tohto roka bojuje s nedostatkom vakcín proti novému koronavírusu. Do stredy tam proti ochoreniu COVID-19 zaočkovali 500.643 ľudí, teda zhruba päť percent populácie. Okrem žiadosti o vakcíny z Izraela sa premiér Babiš v uplynulých týždňoch zaujímal aj o možnosť získať ruskú vakcínu Sputnik V. Nevylúčil ani to, že by sa ruská vakcína do Česka priviezla aj bez certifikácie od Európskej agentúry pre lieky. Po konzultáciách s odborníkmi z českého Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv však od tejto možnosti upustil.