Ruský novinár a politik Kara-Murza tvrdí, že ho agenti sledujú aj v Moskve

Kara-Murza uviedol, že v pondelok 15. februára zistil, že pri jazde v Moskve jeho auto sledovalo auto s mužmi v civile a keď prestúpil na verejnú dopravu, muži šli za ním aj do metra. Podozrivé osoby si tiež sadli k susednému stolu v kaviarni. Podľa ŠPZ sa podarilo zistiť, že auto nie je registrované vo verejne dostupných databázach dopravnej polície. Zdroje z bezpečnostných zložiek pre investigatívny portál Bellingcat uviedli, že túto ŠPZ pridelila dopravná polícia Federálnej bezpečnostnej službe. Kara-Murza uvádza, že počas ciest do ruských regiónov bol často sledovaný agentmi FSB, ale nespomína si, že by ho niekto sledoval aj v Moskve.

Meduza.io pripomenula, že portály Bellingcat a The Insider zverejnili 11. februára výsledky svojho vyšetrovanie týkajúceho sa aj Kara-Murzu. Jeho autori zistili, že agenti FSB, ktorí sa pokúsili otráviť opozičného politika Alexeja Navaľného, sledovali i Kara-Murzu počas jeho ciest v regiónoch. Kara-Murza prežil dva pokusy o otrávenie. Prvý v máji roku 2015, keď ho predtým agenti FSB sledovali počas jeho návštevy v mestách Tomsk, Petrohrad, Kaliningrad a Kazaň. Dva dni po návrate do Moskvy z Kazane sa novinár začal cítiť zle. Autori vyšetrovania predpokladajú, že toxín bol nastražený buď v jeho moskovskom byte, alebo bol aplikovaný na jeho spodnú bielizeň, kým bol ešte v Kazani a ktorú si obliekol až po návrate do Moskvy.

Po hospitalizácii Kara-Murzovi diagnostikovali zlyhanie srdca. Investigatívni novinári však upozorňujú na fakt, že okolnosti tohto prípadu "nápadne pripomínajú to, čo sa dialo s Navaľným v Omsku": primár nemocnice trval na tom, že Kara-Murza nie je schopný prevozu do zahraničia, a v médiách sa začali objavovať tvrdenia z anonymných zdrojov, že Kara-Murza užil nadmernú dávku antidepresív. Keď sa zotavil, agenti FSB ho začali sledovať opäť. K druhému pokusu o otrávenie došlo 2. februára 2017. Investigatívni novinári síce nemajú dôkazy o tom, že sa agenti FSB v dňoch predchádzajúcich tejto otrave vyskytovali v blízkosti Kara-Murzu, napriek tomu však tvrdia, že jed mohol byť aplikovaný na zubnú kefku.

Vzorky krvi

Po tejto druhej otrave dostala Kara-Murzova manželka z nemocnice vzorky krvi svojho manžela, ktoré odovzdala agentom amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). Tí ich mali dať testovať v laboratóriu akreditovanom Organizáciou pre zákaz chemických zbraní (OPCW). Následne však FBI odmietol oznámiť výsledky testov, ale konštatoval, že šlo o vopred naplánovanú otravu. Po tom, čo to americkému vyšetrovaciemu úradu FBI nariadil súd, boli zverejnené iba výňatky zo správy. Ostatné časti boli utajené.

V jednom z odtajnených dokumentov sa však píše, že koncom januára 2018 odcestoval vysokopostavený pracovník FSB - jeho meno je v dokumente skryté - do Washingtonu so žiadosťou o stretnutie s riaditeľom FBI Christopherom Wrayom. The Insider a Bellingcat na margo toho uviedli, že koncom januára 2018 odleteli do USA šéf FSB Alexandr Bortnikov, šéf zahraničnej spravodajskej služby (SVR) Sergej Naryškin a šéf vojenskej rozviedky (GRU) Igor Korobov, pričom sa mali stretnúť s vedením FBI.

"Už samotná skutočnosť, že v dokumentoch o prípade Kara-Murzu je zmienka o tomto stretnutí, naznačuje, že o tomto probléme sa na schôdzke hovorilo. V takom prípade môže byť odmietnutie zverejniť výsledky laboratórnych analýz akousi súčasťou dohody," napísali The Insider a Bellingcat.