KORONAVÍRUS Tvrdé slová Babiša: Kto nepodporí predĺženie núdzového stavu, bude zodpovedný za úmrtia

"Ak niekto zajtra (vo štvrtok) neschváli núdzový stav, tak bude priamo zodpovedný za smrť našich spoluobčanov. Ak sa u nás zvýši úmrtnosť, nech si to opozícia vezme na seba," uviedol Babiš. Vláda požiadala Poslaneckú snemovňu o predĺženie núdzového stavu až do 16. marca, teda o ďalších 30 dní. Zatiaľ platí do 14. februára. Kabinet však zatiaľ nemá v pléne dostatočnú podporu.

Babiš, ktorý je v stredu na návšteve Srbska, v tejto súvislosti kritizoval, že opozícia na rokovaní o predĺžení núdzového stavu prináša rozpočtové témy. Núdzový stav však podľa premiéra nič spoločné s rozpočtom nemá. Babiš zároveň varoval pred kolapsom zdravotníctva v Česku. Ako pripomína iDNES.cz, predĺženie núdzového stavu neplánujú podporiť Česká pirátska strana a hnutie Starostovia a nezávislí (STAN). Vláda tak už nemá kde zohnať hlasy, aby so súhlasom poslancov od budúceho týždňa platili plošné obmedzenia.