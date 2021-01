KORONAVÍRUS Americký imunológ Fauci: Je oslobodzujúce smieť pod Bidenovým vedením hovoriť otvorene

Napísal o tom spravodajský web CNN. Fauci hovoril vo štvrtok na brífingu k pandémii covidu-19, ktorá si v Spojených štátoch vyžiadala vyše 410.000 životov. Jedna z otázok, ktorá mu bola položená, sa týkala jeho vnímania novej administratívy v porovnaní s tou predchádzajúcou.

"Nechcem sa k tomu vracať, viete, k histórii. Je však úplne jasné, že boli povedané veci, nech sa to týkalo hydroxychlorochínu a ďalších podobných záležitostí, ktoré boli veľmi nepríjemné, pretože sa to nezakladalo na vedeckých faktoch. Môžem vám povedať, že ma vôbec neteší byť v situácii, keď odporujem prezidentovi," povedal. Dodal, že bolo ťažké odporovať, bez toho aby sa neobával, že to bude "mať následky".

Trump dlho vyzdvihoval antimalarikum hydroxychlorochín, ktoré sa nakoniec ukázalo byť pri liečbe covid-19 neúčinné. Exprezident sa tiež dlho vyhýbal noseniu rúška a mnohokrát vyhlásil, že koronavírus nakoniec sám od seba zmizne.

Fauci naznačil, že pod Bidenovým vedením môže hovoriť k témam na základe svojich odborných znalostí. "Myšlienka, že sem môžete prísť a hovoriť o tom, čo viete, o dôkazoch, o vede, a vedieť, že to je všetko, necháte hovoriť vedu, je to trochu oslobodzujúci pocit," uviedol. "Jedna z vecí, ktorú budeme robiť, je, že budeme vždy úplne transparentní, otvorení a úprimní," poznamenal. "Ak budú nejaké problémy, nebudeme ukazovať prstom, ale budeme ich riešiť a všetko, čo budeme robiť, sa bude zakladať na vede a dôkazoch," zdôraznil. Pravidlom za Bidenovej administratívy podľa Fauciho bude: "Ak nepoznáte odpoveď, nehádajte".

Osemdesiatročný Fauci patrí k najrešpektovanejším vedcom v USA a slúžil za vlád republikánskych a demokratických prezidentov. Od roku 1984 je riaditeľom Národného inštitútu pre alergie a infekčné ochorenia (NIAID). Trumpovo zľahčovanie pandémie Fauci opakovane verejne spochybňoval. V októbri Trump Fauciho označil za pohromu a povedal, že Američanov "už nebaví počúvať Fauciho a ďalších idiotov". Stalo sa tak krátko po odvysielaní rozhovoru, v ktorom Fauci povedal, že ho neprekvapilo, keď sa prezident nakazil koronavírusom.