Dojímavý príbeh: Nemocnica umožnila manželom rozlúčku po nákaze koronavírusom

Gerry (79) a Barbara Jarrett (76) sú vraj spolu už 50 rokov. Koronavírusová infekcia ich dvoch takmer rozdelila bez rozlúčky. Dcéra páru Chloe informovala o ich posledných spoločných chvíľach prostredníctvom Twitteru.

V rozhovore pre spravodajskú stanicu „BBC“ povedala o emotívnej rozlúčke. Špeciálne poďakovanie patrí nemocničnému personálu, ktorý to všetko umožnil.

Asi pred dvoma týždňami bol pár prevezený do nemocnice Frimley Park Hospital v Surrey (Veľká Británia) - obaja mali Covid-19. Prijímali ich navzájom oddelene, ako stanovovali predpisy. So súhlasom personálu kliniky sa mohli vidieť dvakrát, naposledy minulú stredu.

Gerry Jarrett bol privezený do izby svojej manželky na invalidnom vozíku. S plačom sa dotkol jej ruky, na čom sa Barbara okamžite otvorila oči. Hovorilo sa o nich, že sa spolu rozprávali hodinu alebo dve a rozlúčili sa - v istej chvíli však 76-ročnej žene dýchanie opäť zoslablo.

My lovely mum passed away yesterday, keeping her humour and fight to the end. Thank you so much @FrimleyHealth for treating her as a person and not a number. For the nurses who fought alongside her and for the incredible and continued care offered to her and dad pic.twitter.com/QVLpaksoBx