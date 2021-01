Kongres rokuje o impeachmente Trumpa: Veľký zvrat u republikánov, prišli s vlastným návrhom

Hlasovanie o podaní ústavnej žaloby voči Trumpovi súvisí s obvineniami z "podnecovania povstania" počas minulotýždňových útokov jeho podporovateľov na budovu Kapitolu. "Ak toto nie je dôvodom na impeachment, potom neviem, čo ním je," povedal Kinzinger.

"Toto je jeden z tých momentov, ktoré presahujú politiku," dodal. Za impeachment zahlasujú podľa jeho slov viacerí republikáni vrátane Liz Cheneyovej, Johna Katka, Freda Uptona či Jaime Herrerovej Beutlerovej. Kinzinger nespresnil, koľko kongresmanov z Republikánskej strany zahlasuje za impeachment, no podľa neho ich bude viac ako päť spomenutých.

Stúpenci dosluhujúceho republikánskeho prezidenta vtrhli 6. januára do budovy Kapitolu a prerušili tak spoločné zasadnutie oboch komôr Kongresu, na ktorom sa potvrdzovalo víťazstvo Bidena v novembrových voľbách. Vzniknutý chaos a násilie viedli k smrti piatich ľudí vrátane jedného policajta. Trump predtým svojich priaznivcov opätovne burcoval nepodloženými obvineniami zo zmanipulovania volieb a nabádal ich, aby pochodovali ku Kapitolu. Samotný Trump popiera, že by bol nabádal svojich stúpencov na násilnosti.

Republikáni nechcú impeachment, ale vyšetriť násilnosti a pokarhať Trumpa

Republikáni v Snemovni reprezentantov v stredu navrhli, že namiesto impeachmentu voči prezidentovi Donaldovi Trumpovi by mal Kongres vytvoriť komisiu, ktorá by preskúmala minulotýždňové násilnosti v Kapitole. Ako alternatívu k impeachmentu republikáni predložili aj rezolúciu odsudzujúcu Trumpa za podnietenie nepokojov a porušenie prezidentskej prísahy. Informoval o tom spravodajský web usatoday.com.

V Snemovni sa v stredu popoludní okolo 09.00 h miestneho času (15.00 h SEČ) začala rozprava o návrhu ústavnej žaloby voči Trumpovi, ktorú predložili v pondelok demokrati. Ako prvá bola na programe debata o procedurálnych otázkach schvaľovania impeachmentu, po ktorej mala nasledovať rozprava o samotnej podstate návrhu.

Konečné hlasovanie by sa malo uskutočniť medzi 15.00 h - 16.00 h miestneho času (21.00 h - 22.00 h SEČ). Očakáva sa, že demokratmi kontrolovaná Snemovňa návrh na začatie impeachmentu schváli. Diskusiu v Snemovni reprezentantov otvorila jej kaplánka Margaret Kibbenová modlitbou "za uchopenie spravodlivosti z vlády davu".

Cieľom komisie, ktorú navrhujú republikáni a mala by vzniknúť po vzore komisie analyzujúcej teroristické útoky z 11. septembra 2001, by bolo navrhovať spôsoby, ako v budúcnosti zabrániť podobným útokom na Kapitol. Demokrati uviedli, že útoky na budovu Kongresu dôkladne vyšetria, no Trump musí napriek tomu podľa nich podstúpiť aj proces impeachmentu. "Nemáme ani tušenia, čoho je schopný," povedal demokrat Jim McGovern.

"Radšej než o uzdravenie Ameriky sa usilujú ju ešte viac rozdeliť," povedal vplyvný republikán Tom Cole. Zatiaľ čo Cole odsúdil násilnosti v Kapitole a Trumpove slová označil za "neuvážené", Kongres by sa mal podľa neho pripravovať na novú administratívu a nie snažiť sa o potrestanie tej odchádzajúcej. "Ale namiesto toho, aby sme sa ako zjednocujúca sila pohli vpred, väčšina v Snemovni (reprezentantov) sa rozhodla nás ďalej rozdeľovať," dodal.

Podľa republikánskeho kongresmana Adama Kinzingera impeachment podporí najmenej päť republikánov. Ako alternatívu k demokratmi navrhovanej ústavnej žalobe predložili už v utorok šiesti republikánski členovia Snemovne návrh rezolúcie, ktorá ostro odsudzuje Donalda Trumpa za porušenie prezidentskej prísahy.

Tohto skutku sa mal podľa textu rezolúcie dopustiť tým, že sa pokúsil zvrátiť legitímne výsledky prezidentských volieb a že svojimi opakovanými klamstvami ohľadne volieb podnietil násilnosti v budove Kongresu. Podľa návrhu tým Trump vážne ohrozil bezpečnosť USA a ich vládnych inštitúcií. Rezolúcia predložená republikánmi potvrdzuje Joea Bidena ako víťaza novembrových prezidentských volieb.

Vedúci predstavitelia Demokratickej strany však napriek tomu trvajú na urýchlenom impeachmente: Trump je totiž podľa nich príliš nebezpečný, aby mohol zostať v úrade po zvyšok svojho mandátu. Biden sa ujme prezidentskej funkcie 20. januára.