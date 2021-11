Šialené! Košpirátori uverili, že Kennedy vstane z mŕtvych a zmení dejiny USA: Zhromaždenie na námestí skončilo fiaskom

Podľa miestneho denníka The Dallas Morning News sa na námestí, kde bol 22. novembra 1963 zavraždený Johnov otec, vtedajší americký prezident John F. Kennedy, zišlo niekoľko stoviek prívržencov konšpiračných teórií.

Podľa falošných príspevkov na sociálnych sieťach a diskusných fórach sa mal JFK Jr. vynoriť z úkrytu presne o 12.29 h miestneho času. To malo mať za následok opätovné dosadenie exprezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu. Zosnulý syn zavraždeného Kennedyho sa však neobjavil.

QAnon people in Dallas who have been waiting all morning for JFK Jr. to make his miraculous appearance are calling local reporters “Fake News.” pic.twitter.com/mjRZAUbblU