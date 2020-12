Pobrexitová dohoda je novým východiskom pre vzťahy s EÚ, tvrdí Johnson

"S radosťou sme očakávali formálnu ratifikáciu dohody a spoluprácu na spoločných prioritách, akou je napríklad boj proti klimatickým zmenám," napísal Johnson na Twitteri. Dohoda bola schválená na úrovni veľvyslancov 27 členských štátov EÚ (COREPER). Tí v pondelok v mene svojich národných vlád vyjadrili súhlas s tým, aby obchodná dohoda, ktorú sa podarilo uzavrieť v 24. decembra, začala platiť od 1. januára.

We looked forward to the formal ratification of the agreement and to working together on shared priorities, such as tackling climate change.