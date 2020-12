Orbán v Bruseli síce nevyhral, ale získal čas, hovorí maďarský expert

Maďarský premiér Viktor Orbán

Zdroj: TASR/AP/Julien Warnand

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na štvrtkovom summite Európskej únie síce nevyhral, ale získal čas, domnieva sa maďarský expert pre zahraničnú politiku István Szent-Iványi. Konštatoval to v piatok po tom, čo si Maďarsko a Poľsko v spore so zvyškom EÚ si vybojovali ústupok, že Európska komisia (EK) nebude nový právny mechanizmus prepájajúci eurofondy so zásadami právneho štátu implementovať dovtedy, kým nerozhodne Súdny dvor v Luxemburgu.