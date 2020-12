Irán v súvislosti s reakciou krajín EÚ na popravu Zama predvoláva ich vyslancov

Pôsobenie tohto žurnalistu dalo podľa iránskej tlačovej agentúry IRNA v roku 2017 podnet k rozsiahlym celoštátnym protestom proti ekonomickej politike iránskej vlády. IRNA približuje, že iránsky rezort zahraničia predvolal nemeckého ambasádora v spojitosti s viacerými vyhláseniami z Európskej únie o predstaviteľovi iránskej exilovej opozície Zamovi (47), ktorý bol v sobotu popravený obesením.

Iránske úrady ho zatkli vlani, keď pricestoval do susedného Iraku, a uväznili ho. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo v sobotu pobúrenie nad okolnosťami Zamovho uväznenia, ako aj nad jeho - ako to Berlín nazval - únosom zo zahraničia a násilným prinavrátením do Iránu. Irán chce v spojitosti z európskou reakciou na novinárovu popravu predvolať v priebehu nedele aj francúzskeho veľvyslanca v Teheráne, spresnila IRNA.