Rodine po údere KORONAVÍRUSU ostali oči pre plač: FOTO Takmer všetci ochoreli a... smutný koniec!

Ricardo Aguirre (42) aj so svojou rodinou prišiel do americkej Arizony s jasným cieľom - gastro biznis. Aguirre v priebehu desiatich rokov založil a rozbehol reštauráciu. Bol to splnený americký sen.

Pandémia koronavírusu však všetko zmenila a rodina v marci prišla o zisky. Podnik Aguirreovcov ostal zatvorený. Hoci Aguirreovci dodržiavali všetky preventívne opatrenia, aby sa predišlo šíreniu covidu-19, napriek tomu sa viacerí z nich infikovali.

Stanica CNN uvádza, že postupne ochoreli Ricardo a jeho manželka, dvaja z troch ich synov, tiež Ricardovi rodičia, ktorí skončili v nemocnici. Bohužiaľ, mužov otec (67) nákaze podľahol. „Bolo to veľmi náročné. Štyridsaťdva rokov som stál po jeho boku, všetko sme robili spolu,“ žiali Ricardo. Jeho matka ešte stále nevyhrala boj s koronavírusovou infekciou.

Ricardo so svojím otcom Jesúsom Zdroj: FB/Tamales y Tacos Puebla

Keďže rodina nemá zdravotné poistenie, ktoré je v Británii nepovinné, za nemocničnú starostlivosť a hospitalizáciu jej vznikol obrovský dlh. Ide takmer o milión dolárov. Ricardo, ktorému manželka na budúci mesiac privedie na svet ďalšie dieťa, preto zavažuje novú prácu. Uvažuje, že sa zamestná ako vodič nákladného vozidla, a teda na istý čas bude musieť opustiť svoju rodinu. „Pripravovali sme sa na príchod ďalšieho dieťaťa, lebo sme cítili, že sme finančne zabezpečení a emocionálne pripravení postarať sa o ďalšieho človeka,“ povedal Ricardo. „Teraz, keď sa deje toto všetko, iba prosím Boha o silu, aby som prežil ďalší deň. Len o to prosím,“ dodal.