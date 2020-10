Až infekcia odhalila YouTuberku ako vrahyňu novorodenca! Hodila ho do smetiaka

MYRTLE BEACH - Keď vložila svojho novorodenca do vreca na odpadky a utiahla pásku, stále dýchal. O chvíľu bolo dieťa mŕtve. Bola to však len lekárska pohotovosť, ktorá odhalila Alyssu Dayvaultovú (32) ako detskú vrahyňu - a ukázalo sa, že to nebol jej prvý čin ...

Vizážistu z Myrtle Beach v Južnej Karolíne teraz uznala porota vinnou v jej neprítomnosti.

Skutky Dayvaultovej boli pred dvoma a tromi rokmi - a vraj chcela zakryť dve tehotenstvá pred rodičmi a priateľom a takisto brutálne činy s nimi spojené.

K prvému činu malo dôjssť v novembri 2017: V tom čase porodila svoju dcéru vo svojej kúpeľni. V policajnom dotazníku Dayvaultová uviedla, že pupočná šnúra bola dievčaťu okolo krku a dieťa sa ňou udusilo.

Zdroj: SITA/ AP

Iba o 13 mesiacov neskôr, v decembri 2018, opäť rovnaká beznádejná situácia: Dayvaultová opäť nikomu nepovedala o svojom tehotenstve, opäť potajomky porodila dieťa - tentoraz chlapca. Ihneď po pôrode na 15 minút omdlela. Keď sa znova zobudila, chlapec bol mŕtvy.

Novorodencov strčila do vrecka na odpad

V oboch prípadoch v panike obe telá strčila do vriec na odpadky a potom ich odhodila do odpadkového koša. Súd a vyšetrovatelia mali pochybnosti minimálne o jednom z dvoch príbehov: Po jeho vyšetrení prišiel patológ k záveru, že malý chlapec stále dýchal, aj keď ho Dayvaultová vložila do vreca, utiahla pásku a znemožnila tak prívod kyslíka. Svedčila o tom smolka nájdená v taške.

Nemocnica privolala políciu

Neuveriteľné činy Dayvaultovej zostali takmer nezistené. Ale keď sa po narodení syna prihlásila do nemocnice s infekciou a bola odkázaná na transfúziu krvi, lekári nakoniec objavili v maternici nevypustenú placentu. Keď Dayvault nedokázala poskytnúť žiadne informácie o svojom dieťati, nemocnica nakoniec zavolala políciu.

Dayvaultovej teraz hrozí až 20 rokov väzenia bez podmienečného prepustenia.

Jej verejná ochrankyňa Sharde Crawfordová už tiež nemohol zmeniť rozsudok pre svojho klienta. Crawfordová tvrdil, že zakrytie tehotenstva nemusí byť veľmi dobrý nápad, ale nebolo to ani v rozpore so zákonom. "Bola v panike. Bála sa. Teraz tu bolo to dieťa, o ktorom svojej rodine nepovedala, pretože ho chcela dať na adopciu.“

Vtedajšiemu priateľovi Dayvaultovej, Chrisovi Matechenovi, sa po verdikte uľavilo: „Dúfajme, že to pre mňa a moju rodinu prinesie trochu úľavy. Toto je zďaleka najťažšie, čo sme kedy zažili.“

Po Dayvaultovej teraz prebieha celonárodné pátranie po tom, čo sa nezúčastnila na žiadnom z pojednávaní. Dayvaultová už má dve staršie deti, ktoré jej súd zakázal vidieť po prepustení na kauciu.