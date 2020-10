Na webe sa šíri hoax o novej vakcíne! Nepochopíte, akú rozprávku si Rusi zase vymysleli

Fotografie, memečka a videoklipy zobrazujúce vakcínu vyvinutú v Británii ako nebezpečnú, sa vyrábali v Rusku a sprostredkovatelia sa teraz snažia „zasiať“ obrázky na sociálne siete po celom svete, informoval Times s odvolaním sa na jedného informátora. Kampaň sa začala zhruba pred mesiacom, po tom, čo testovaná osoba počas testov britskej vakcíny ochorela a testy museli byť prerušené.

Dominantnou správou obrázkov šíriacich sa po internete je, že vakcína, ktorú má farmaceutický gigant AstraZeneca vyrábať v miliónoch dávkach, by mohla zmeniť ľudí na opice použitím vírusu šimpanza ako vektora. Napríklad Daily Mail zverejnil snímku, na ktorej je premiér Boris Johnson videný ako chlpatá opica v obleku so zložkou pod pazuchou s nápisom farmaceutickej spoločnosti. Ďalšia ukazuje šimpanza v laboratórnom plášti so striekačkou v ruke a za obrazom, ktorý naznačuje, že vakcína zvráti vývoj a „degraduje“ ľudí na ľudoopy.

Okrem Veľkej Británie sú cieľom dezinformačnej kampane aj krajiny ako Brazília a India, v ktorých sa Rusko snaží uviesť na trh svoju vlastnú vakcínu „Sputnik V“, informoval denník Times. Podľa správy stále nie je jasné, či dezinformačnú kampaň kontroluje alebo objednáva priamo Kremeľ.

