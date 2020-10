VIDEO Učiteľka z protestu je len vrchol ľadovca: PRIESKUM odhalil, že tretina pedagógov verí konšpiráciám

Až 62 percent učiteľov si myslí, že vláda nezvláda súčasnú situáciu s pandémiou nového koronavírusu. Polovica oslovených učiteľov druhého stupňa základných škôl sa vyjadrila, že vláda neinformuje o novom koronavíruse pravdivo. Takmer tretina (31 percent) učiteľov si myslí, že očkovanie je prípravou na čipovanie ľudí.

Aj učitelia prežívajú bezpochyby mimoriadne náročné obdobie. Zdroj: Getty Images

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý si dala vypracovať mimoparlamentná strana Spolu a Európska ľudová strana medzi učiteľmi druhého stupňa základných škôl.

"Boj s pandémiou určite nie je ľahká záležitosť. O to viac je potrebné, aby do tejto neistoty vstupovala vláda zrozumiteľne," uviedol predseda strany Spolu Juraj Hipš na fakt, že 62 percent učiteľov si myslí, že vláda nezvláda súčasnú situáciu so šírením nového koronavírusu. Dôveryhodnosti vlády by podľa neho prospela rozvaha, jasný plán a pravidelné a včasné oznamovanie pripravovaných opatrení.

Chýba im finančná aj metodická podpora

Takmer polovica učiteľov sa stavia kriticky aj k spôsobu, akým zvládlo ministerstvo školstva prvú vlnu koronakrízy. "Nespokojnosť sa týka zabezpečenia hlasových a dátových služieb pre učiteľský zbor. Drvivá väčšina učiteľov si náklady musela hradiť zo svojich vlastných zdrojov," vysvetlil Hipš. Chýbala aj metodická podpora, za nedostatočnú ju považovala taktiež takmer polovica učiteľov.

Nedôvera vo vládu, dôvera v konšpirátorov

Skoro polovica učiteľov nedôveruje vláde, že poskytuje o novom konoravíruse pravdivé informácie. Mnohí dôverujú konšpiračným médiám a spochybňujú vedecké poznatky o ochorení COVID-19. Z prieskumu vyplýva, že 44 percent učiteľov považuje nový koronavírus za bežné chrípkové ochorenie. Tomu, že pravidelné nosenie rúšok má negatívne zdravotné dôsledky, verí 39 percent učiteľov. Takmer tretina (31 percent) učiteľov na druhom stupni základných škôl si myslí, že očkovanie je prípravou na čipovanie ľudí.

V podobnom duchu sa vyjadrila aj žena, ktorá počas sobotného protestu uviedla, že pracuje v škole. Jej slová nasvedčujú tomu, že pôsobí ako učiteľka. "Nesúhlasím s tým, aby nás všetkých očkovali, aby nás všetkých čipovali," povedala okrem iného. Jej prejav si môžete pozrieť na videu nižšie.

Dlhý boj

Podľa europoslanca Vladimíra Bilčíka (Spolu) je potrebné zasiahnuť aj voči dezinformáciám na sociálnych sieťach. Ako tvrdí, tie musia byť zodpovedné za obsah, ktorý medzi ľudí šíria. "Čaká nás dlhý boj s manipulatívnymi dezinformáciami a zápas o silu faktov vo verejnom priestore. Potrebujeme kombináciu domácich a európskych riešení," uviedol.

Podľa 31 percent učiteľov vznikol nový koronavírus v prírode, 30 percent učiteľov si myslí, že bol vytvorený umelo v laboratóriu, odkiaľ bol zámerne rozšírený medzi ľudí. O jedno percento menej (29 percent) učiteľov si myslí, že bol vytvorený umelo v laboratóriu, odkiaľ sa dostal náhodne von.

Agentúra Focus zrealizovala prieskum na vzorke 518 učiteľov druhého stupňa základných škôl v termíne od 25. septembra do 4. októbra.