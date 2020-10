Parlamentné voľby v Litve: V prvom kole zvíťazila opozičná strana

Vlastenecký zväz podľa týchto údajov získal 23,7 percenta hlasov, takže predbehol aj centristické zoskupenie Litovská únia roľníkov a zelených (LVŽS), ktoré je lídrom koaličnej vlády premiéra Sauliusa Skvernelisa a dostalo 18,1 percenta hlasov.

Na ďalších miestach skončili populistická Strana práce (DP) so ziskom 9,9 percenta hlasov a Litovská sociálnodemokratická strana (LSDP), ktorej dalo svoje hlasy 9,5 percenta voličov. Podľa volebnej komisie by sa do parlamentu mohli po započítaní výsledkov zo všetkých okrskov dostať ešte dve zo zvyšných 13 kandidujúcich politických síl. Konečné výsledky prvého kola volieb sa očakávajú ešte v priebehu pondelka.

Volebná účasť dosiahla 47,2 percenta, čo je menej ako vo voľbách pred štyrmi rokmi. Ťažiskom predvolebnej kampane, ktorú zatienila koronavírusová pandémia, boli ekonomické a spoločensko-politické otázky.

Litovský parlament (Seimas) má 141 poslancov, ktorí sa volia na štvorročné obdobie. V nedeľu voliči rozhodli podľa pomerného systému o 70 mandátoch, o dva týždne budú podľa väčšinového systému vyberať zvyšných 71 poslancov.

Litva doteraz zaznamenala 8899 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, vrátane rekordného počtu 205 nových infekcií v sobotu, a tiež 103 úmrtí. Predstavitelia volebnej komisie vzhľadom na šírenie nákazy požiadali voličov, aby na označovanie volebných lístkov použili vlastné pero.

Mnohých ľudí v tomto pobaltskom štáte s necelými troma miliónmi obyvateľov trápi nepomer v príjmoch, a to aj napriek povzbudzujúcemu ekonomickému rastu od roku 2004, keď Litva vstúpila do Európskej únie. Pätinu obyvateľov ohrozovala v roku 2019 podľa údajov štatistického úradu chudoba, väčšinou dôchodcov, čo je rovnaký údaj ako pred desaťročím.