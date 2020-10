Kremeľ odmieta Navaľného tvrdenie: Za pokusom o jeho otravu vraj nie je Putin

Predseda ruskej Štátnej dumy Viačeslav Volodin medzičasom označil Navaľného za podliaka a vyhlásil, že "Putin mu zachránil život". Zároveň tiež tohto opozičného politika obvinil z toho, že pracuje pre západné tajné služby. V podobnom duchu sa vyjadril aj Peskov, keď na brífingu podľa denníka Kommersant uviedol, že Kremeľ má informácie o spolupráci Navaľného so západnými krajinami.

"Môžem dokonca povedať konkrétne - v súčasnosti s ním pracujú odborníci z americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA)," uviedol. Ďalej spresnil, že to "nie pacient pracuje so západnými tajnými službami, ale západné tajné služby spolupracujú s ním. Tak to bude korektnejšie." Volodin podľa vyhlásenia na webe Štátnej dumy vyhlásil, že "Navaľného v Rusku zachraňovali všetci - od pilotov a lekárov až po prezidenta".

"Navaľnyj je nehanebník a ničomník. Putin mu zachránil život. Ak to, čo sa mu stalo, zorganizovali tajné služby západných štátov, potom jeho vyjadrenie zapadá do tejto logiky. A potom podobné vyhlásenia môže robiť iba nepoctivý človek," píše sa vo Volodinovom vyhlásení. Volodin poukázal na to, že nemecký parlament sa nechystá vytvoriť pracovnú skupinu s predstaviteľmi Štátnej dumy, aby sa prešetrila kauza Navaľného. Pripomenul tiež, že Rusko zatiaľ bezvýsledne žiadalo od Nemecka výsledky vyšetrení Navaľného urobené nemeckými lekármi.

Zdroj: TASR/AP Photo/Pavel Golovkin

Podľa Volodina táto situácia dokazuje, že "všetko bolo zinscenované zahraničím" s cieľom vytvoriť v Rusku napätie v čase vyhodnocovania výsledkov prezidentských volieb v Bielorusku, "zablokovať našu krajinu a nedovoliť nám chrániť suverenitu" štátu spoločného zväzu. Volodin uzavrel, že "tí, ktorí sa chceli zmocniť Bieloruska", neuspeli.

Nemecký spravodajský magazín Der Spiegel priniesol vo štvrtok veľký rozhovor s Navaľným. Ruský politik v ňom vyjadril názor, že na jeho otrave sa podieľal ruský prezident. V rozhovore zároveň potvrdil svoj úmysel vrátiť sa do Ruska.

Navaľnému prišlo nevoľno a upadol do kómy, keď 20. augusta lietadlom cestoval z Tomska do Moskvy. Piloti lietadla urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia. O dva dni - 22. augusta - povolili lekári z Omska Navaľného prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa do tohto utorka liečil v berlínskej klinike Charité.