KORONAVÍRUS Šéf švédskych epidemiológov varuje: Ideme zlým smerom! Krivka stúpa na celom svete

Švédsko zostáva výnimkou, čo sa týka ochorenia Covid-19. Zatiaľ čo počet infekcií vo zvyšku Európy neustále rastie v rámci druhej vlny, Švédi stále nenosia masky. Ani vo vlaku, v autobuse, ani pri nákupoch.

Ideme zlým smerom

Teraz sa však zdá byť nervózny aj hlavný švédsky epidemiológ Anders Tegnell (64). Architekt švédskej koronavírusovej-výnimočnej cesty vždy tvrdil, že napriek pomerne nízkej miere infekcie je ešte skoro povedať, či je švédska cesta správna. Teraz Tegnell zjavne vidí náznaky, že by Švédi mali prísnejšie dodržiavať ochranné opatrenia.

Denný počet obetí sa ustálil na nízkej úrovni jednociferných čísiel. Ale od začiatku mesiaca sa denné počty infekcií vyšplhali späť na priemerných zhruba 500. „Ideme pomaly, ale isto zlým smerom,“ uviedol minulý týždeň Tegnell. A to potom, čo švédsky predseda vlády Stefan Löfven (63) naliehavo varoval obyvateľstvo, aby dodržiavalo ochranné odporúčania úradov: pracujte z domu a vyhýbajte sa veľkým davom ľudí.

Rizikoví pendleri?

Tegnell vo štvrtok pred novinármi povedal: „Bohužiaľ to vyzerá tak, že smerujeme k novému rekordnému týždňu. Krivka, ktorá sa začala minulý týždeň, pokračuje tento týždeň na celom svete. Existuje niekoľko krajín, ktoré v poslednej dobe zaznamenali dramatický nárast.“ Toto pociťuje aj Švédsko: "Za posledných pár týždňov sme boli svedkami mierneho vzostupu. Ani zďaleka nie tak dramatický ako v iných európskych krajinách, ale veci sa pomaly, ale isto uberajú zlým smerom,“ cituje Tegnella švédsky online portál The Local.

V prípade núdzovej situácie, „lokálne Lockdowny by boli zavedené na maximálne dva až tri týždne na zastavenie šírenia vírusu“, uviedol britský Telegraph Tegnell. To znamenalo najväčšiu zmenu stratégie Švédska od marca, keď nebolo nariadené žiadne uzatváranie. Hlavným dôvodom zmeny trendu je návrat ľudí do práce po letných prázdninách. Aj keď úrady odporúčajú pracovať z domu, čoraz viac ľudí dochádza do práce. „Toto je jeden z veľkých rozdielov oproti minulosti,“ hovorí Tegnell.