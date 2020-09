Prvá skupina maloletých utečencov z vyhoreného tábora Moria pricestuje do Nemecka

BERLÍN - Prvých 50 zo 150 maloletých bez sprievodu z vyhoreného utečeneckého tábora Moria na gréckom ostrove Lesbos prepravia do Nemecka už tento týždeň. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenie nemeckého ministerstva vnútra.

S prvou skupinou maloletých utečencov bez sprievodu pricestuje spolu so svojimi najbližšími rodinnými príslušníkmi aj ďalších 20 detí, ktoré potrebujú zdravotnú starostlivosť. Očakáva sa, že celkovo tak pôjde o viac ako 140 ľudí. Podľa súčasného plánu by mali do Nemecka doraziť v stredu.

Tábor Moria, ktorý takmer celý zničil požiar na začiatku septembra, bol prechodným domovom pre približne 12.700 ľudí. S prijatím 150 maloletých z tábora Moria súhlasilo aj Francúzsko, zatiaľ čo ostatné členské štáty EÚ si medzi sebou rozdelia ďalších 100 maloletých migrantov bez sprievodu.