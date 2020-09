KORONAVÍRUS Český minister zdravotníctva: Stretávať sa bude smieť maximálne 10 až 20 ľudí

PRAHA - Nový český minister zdravotníctva Roman Prymula uvažuje o obmedzení zhromažďovania na maximálne 10 až 20 ľudí. Uviedol to v nedeľu vo vysielaní televízie Prima. Podľa neho sa tiež bude viesť debata o dištančnej výučbe na stredných školách, informoval spravodajský server Novinky.cz.

"Budeme sa pohybovať medzi desiatimi až dvadsiatimi," odpovedal Prymula na otázku, na koľko by sa mal obmedziť maximálny počet zhromaždených ľudí pri voľnočasových aktivitách. Doplnil, že výnimkou z tohto nariadenia by mohli byť svadby, kde by mohlo byť povolených najviac 30 ľudí. Vyhlásenie príslušného opatrenia očakáva v stredu alebo piatok.

Prymula už v piatok avizoval, že na budúci týždeň budú v Česku prijaté ďalšie opatrenia voči šíreniu koronavírusu, ktoré obmedzia zhromažďovanie a voľnočasové aktivity. Bližšie podrobnosti o chystaných obmedzeniach vtedy neuviedol. Minister zdravotníctva v nedeľu ďalej vyhlásil, že zatiaľ čo nemieni v krajine zatvárať základne školy, u stredných škôl sa bude viesť diskusia o zavedení dištančnej výučby s výnimkou prvých ročníkov. Chce rokovať s ministrom školstva Robertom Plagom o dočasnom zrušení výučby hudobnej výchovy a telocviku, pri ktorých žiaci nemusia nosiť rúška.

Prymula tiež zmienil, že je potrebné zvýšiť kapacitu testovania na koronavírus. V priebehu niekoľkých dní by mohla dosiahnuť 30.000 denne, teraz je približne 23.000, dodali Novinky.cz. V Česku pribudlo v sobotu 1985 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. V porovnaní s piatkovým prírastkom takmer 3000 prípadov sa nárast spomalil. Počet aktuálne chorých na COVID-19 je približne 31.800, čo je viac ľudí, ako sa od začiatku pandémie stihlo z ochorenia vyliečiť; tých je približne 30.900.