Na chorvátsko-maďarskej hranici zadržali český autobus s 50 cestujúcimi: Vodič skončil v putách

BUDAPEŠŤ/PRAHA - Na chorvátsko-maďarskej hranici bol dnes krátko po polnoci zadržaný český autobus, ktorý viezol zhruba 50 pasažierov z dovolenky v Chorvátsku. Dôvodom bol incident vodiča s maďarskou policajtkou, uviedlo na otázku ČTK veľvyslanectva Českej republiky v Budapešti. Krátko po 15:00 vyrazil autobus smerom do Česka. Český vodič zostal v Maďarsku.

"Môžem potvrdiť, že došlo k incidentu medzi vodičom a policajtkou na hranici, vyšetruje to kriminálna polícia Maďarska. Vypočúvajú svedkov, až budú vypočutí svedkovia a spíšu sa protokoly, bude autobus prepustený," povedal ČTK okolo 14:00 telefonicky konzul Juraj Varga. "Podrobnosti incidentu veľvyslanectvo nepozná," dodal.

V autobuse smerujúcom do Liberca bolo asi 50 pasažierov vrátane detí, informovala ČTK delegátka cestovnej kancelárie T Split Tour, ktorej klienti boli medzi cestujúcimi. Incident sa podľa nej stal po jednej hodine ráno. Odvtedy autobus stál na hranici, zatiaľ čo policajti vypočúvali pasažierov a zasahujúcich colníkov. Ľudia v autobuse dostali len vodu okolo 10:00 a až neskôr deti malú desiatu, uviedla delegátka. Tá tiež ČTK opísala, ako sa podľa jej svedectva udalosti na hranici zbehli.

"Prišiel chorvátsky colník, ktorý nám oznámil, že máme vystúpiť z autobusu, ale deti môžeme nechať spať. Kúsok sme sa pohli a prišla maďarská colníčka. Vyhlásila, že nesmie v autobuse nikto byť. Vodič ukázal colníčke kufor (batožinový priestor), potom prišla druhá maďarská colníčka, ktorá chcela znovu vidieť kufre," oznámila delegátka.

Vodič sa so ženou podľa nej chvíľu dohadovali. "Nato si vodič chcel vyfotiť identifikačné čísla colníčky a volať na ambasádu. Podarilo sa mu jednu colníčku v búdke vyfotiť, otočil sa a chcel sa pozrieť do telefónu, načo ho druhá colníčka chytila ​​za ruku. On sa v pude sebazáchovy zahnal, snažil sa ju striasť a ona spadla. Na vodiča sa vrhli colníci, nasadili mu putá a odviedli ho. Od tej doby tú sedíme," povedala delegátka cestovnej kancelárie T Split tour Kateřina Macourková.

Vodič zostal podľa Macourková na mieste. "Dávali sme mu osobné veci a prevážali ho na prokuratúru do Budapešti," uviedla Macourková.