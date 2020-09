Návrh zmien dohody o brexite ohrozuje dôveru medzi Britániou a Írskom, tvrdí ministerka McEnteeová

LONDÝN - Navrhované zmeny v dohode o brexite, ktoré presadzuje britský premiér Boris Johnson, "poškodzujú dôveru" medzi Britániou a Írskom a "brzdia" rokovania o obchodnej dohode s Európskou úniou. Vyhlásila to v nedeľňajšom rozhovore pre spravodajskú stanicu Sky News írska ministerka spravodlivosti Helen McEnteeová.

Britská vláda v pondelok oznámila, že predloží legislatívny návrh, ktorý zámerne porušuje vlani podpísanú dohodu o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ. Zmeny sa týkajú tzv. írskej poistky. Podľa EÚ však tieto plánované zmeny predstavujú porušenie medzinárodného práva.

EÚ podľa Johsnona hrozí zavedením colnej hranice v Írskom mori, ktorá by oddelila Severné Írsko od zvyšku Spojeného kráľovstva, pripomenula BBC. "Jednoducho to nie je pravda," citovala McEnteeovú v tejto súvislosti agentúra AFP. "Akékoľvek domnienky, že to vytvorí novú hranicu, sú jednoducho nepravdivé," uviedla. Dohoda takisto "zabezpečuje integritu Severného Írska ako súčasti Spojeného kráľovstva", dodala McEnteeová s tým, že "nevidíme nijaký druh novovznikajúcej hranice".

Johnson v sobotňajšom vydaní novín Daily Telegraph obvinil EÚ, že zavádzaním "blokády" potravín medzi Britániou a Írskom hrozí Británii rozdelením. Postoj EÚ podľa Johnsona oprávňuje jeho vládu zaviesť novú legislatívu obsahujúce zmeny v dohode o brexite. Navrhované zmeny kritizovala EÚ, bývalí britskí premiéri John Major a Tony Blair či britskí poslanci. Major a Blair uviedli, že zmeny ohrozujú mierový proces v Severnom Írsku, obchodné rokovania, ako aj integritu Spojeného kráľovstva, píše denník The Guardian.