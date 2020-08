Kim Čong-un je v kóme, tvrdí diplomat: Právomoci mala prevziať jeho sestra

Podľa Chang Sŏng-mina, bývalého poradcu zosnulého juhokórejského prezidenta Kim Dae-junga (1924-2009), je paranoidný vodca severnej Kórey Kim Čong-un v kóme. Stalo sa tak po tom, ako nedávno preniesol ďalšie právomoci na svoju sestru. Vládne kruhy v Severnej a Južnej Kórei zatiaľ o správach mlčia.

Mocenské vákuum podľa diplomata by „mohlo pre krajinu znamenať katastrofu“, uviedol britský Daily Mirror. Kim pred niekoľkými dňami údajne odovzdal právomoci svojej mladšej sestre, 32-ročnej šéfke propagandy Kim Jo-čong. Jej brat je stále hlavou štátu a vlády. Ak by sa Kim Jo-čong stala vládkyňou štátu, bolo by to prvýkrát od čias Kim Il-sunga (1912 - 1994).

Juhokórejské médiá citovali diplomata Changa, ktorý tvrdil, že je presvedčený, že Kim je v kóme, ale zatiaľ nezomrel. Prechod moci nie je v žiadnom prípade regulovaný. „Nedochádza k úplnej štruktúre dedenia moci, takže Kim Yo Jong bola vyzdvihnutá do popredia, pretože vákuum nemôže byť udržiavané dlhšie obdobie.“

Podobné správy na jar

Pred pár dňami unikli správy o tom, že Kim delegoval niektoré právomoci na svoju sestru, ale stále „má absolútnu moc“. Postupne však prenesie autoritu na Kim Jo-čong „na zmiernenie stresu“. Kim už roky mladej sestre dôveruje. Často ju bolo vidieť po jeho boku a ona tiež zabezpečuje, aby jej brat vybral správne slová a aby ´pôsobil v dobrom svetle.

Napríklad sestra, ktorá bola odvtedy fakticky vymenovaná za jeho zástupcu, je teraz zodpovedná za rokovania s Južnou Kóreou a USA - niečo, čo Kim doteraz považoval za svoju úlohu, keď sa s prezidentom USA Donaldom Trumpom (74) a juhokórejským prezidentom Mun Čä-inom (67) osobne stretol.

Už na jar sa objavili špekulácie o zdravotnom stave Kim Čong-una. V dôsledku nadváhy, konzumácie alkoholu a fajčeniu sa objavili zdravotné problémy a malo mu zlyhať srdce. Núdzová operácia sa nepodarila a Kim mal byť vo vegetatívnom stave.