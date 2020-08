Prívalové dažde a záplavy trápia aj Čínu: Evakuovať museli viac ako 100-tisíc ľudí

Polícia i dobrovoľníci použili na ochranu obrovského do skaly vytesaného Lešanského Buddhu (Le-šan Ta-fo, ako sa nazýva v čínštine) vrecia naplnené pieskom. Záplavová voda mu totiž siahala až k prstom na nohách, čo sa stalo po prvý raz od roku 1949, informovala štátna televízia CCTV.

China’s severe flooding this summer is a prelude to climate disasters to come, the country’s scientists warned. The world’s largest carbon emitter will be the worst impacted by flooding if the average global temperature rises 4 degrees Celsius.https://t.co/GRdrY2sDxp