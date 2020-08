Bude rúškam čoskoro koniec? Vedci vynašli špeciálny sprej do nosa

SAN FRANCISCO - Je možné, že onedlho už nebudeme musieť nosiť kvôli koronavírusu otravné rúška. Vedcom z univerzity v San Franciscu sa podľa ich vlastných slov podarilo vyvinúť sprej, ktorý má pred koronavírusom chrániť lepšie ako rúška. Takýto vynález by bol prielomom v boji s nákazou. Pri tom by stačilo dať si sprej iba raz za deň. Vedci teraz hľadajú parterov na klinické testovanie.

Na celom svete sa už koronavírusom nakazilo vyše 21 miliónov ľudí. Ako uvádza ABC 7 News, sprej obsahuje syntetické protilátky, ktoré by človeka mali ochrániť pred nákazou a následnou chorobou Covid-19.

Lekár Aashish Manglik, ktorý je spolutvorcom nového prípravku, k tomu povedal: "Je to stabilná látka, takže nie je problém dať ju do obyčajného rozprašovača." Aj jeho kolega Peter Walter prejavil optimizmus čo sa týka spreja: "Domnievame sa, že takýto sprej do nosa bude oveľa účinnejší ako zakrývanie tváre rúškami. Kým nebude vakcína, mohol by pomôcť."

Sprej zatiaľ testovali iba na jednej zo sanfraciských škôl. Potrebuje ešte seriózne klinické testovanie. Jeho účinok je založený na syntetickej molekule, ktorá sa napojí na koronavírus a buď ho oslabí, alebo úplne zničí.

Ak by bolo klinické testovanie úspešné, rúška by sme nepotrebovali.