Dovolenkový raj sa zmenil na apokalyptickú krajinu: Maurícius plače, zaliala ho ropa z havarovanej lode

V závode s časom sa úrady a dobrovoľníci po stroskotaní lode snažia zmierniť únik paliva. Jedna nádrž už praskla.

Vikash Tatayah z Mauritian Wildlife Foundation (MWF) hovorí: "Môžu sa vyskytnúť ďalšie trhliny. Obávam sa, že sa to zhorší." Sunil Dowarkasing žije na ostrove a je zúfalý: "Celá lagúna je plná ropy. Ropa sa dostala až na pobrežie. Všade je obrovské znečistenie. Bude to roky, kým bude takou, akou bývala. Alebo taká už nikdy nebude."

Zdroj: Profimedia

Loď Wakashio bola na ceste do Brazílie bez nákladu a pred dvoma týždňami uviazla na plytčine na Maurícius. Na svojej palube má 4000 ton paliva, najmenej tisíc ton už uniklo do mora.

PLEASE RETWEET THIS TO GET MAURITIUS URGENT HELP Late Friday, Mauritius declared a state of environmental emergency after a ship that ran aground offshore began spilling its 4,000 tons of fuel. The government is asking France for help so let's make this go viral to get help! pic.twitter.com/xXaHNfMalx