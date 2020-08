Zahraničné záchranné tímy v Bejrúte sú v ohrození: Bezpečnostná situácia sa zhoršuje

Český tím so psami je v poriadku. Teraz čaká na ďalší vývoj a návrat do vlasti zatiaľ neplánuje. "Nevieme presne, z akého dôvodu to je, ale podľa informácií, ktoré mám, sa na mieste čaká nejaká väčšia protivládna demonštrácia, takže to je zrejme z tohto dôvodu," povedal Kavka pre ČT.

Spravodajca ČT so sídlom v Istanbule Václav Černohorský na svojom konte na Twitteri napísal, že v sobotu popoludní má protestný sprievod prejsť okolo prístavu na neďaleké centrálne námestie. Libanonská televízia MTV neskôr oznámila, že demonštranti sa začali schádzať na Námestí mučeníkov a chceli sa dostať k parlamentu. Bezpečnostné zložky sa im v tom snažia zabrániť nasadením slzného plynu.

Medzi obeťami utorňajších výbuchov je aj 55-ročná manželka holandského veľvyslanca v Libanone Hedwiga Waltmansová-Molierová, ktorá v sobotu podľahla svojim vážnym zraneniam. Spolu so svojím 38-ročným manželom Janom Waltmansom sa v tom čase nachádzali v obývačke svojho domu v Bejrúte. Waltmansová-Molierová je zatiaľ jedinou potvrdenou obeťou z Holandska. Ľahké zranenia utrpelo podľa holandského ministerstva zahraničných vecí i päť holandských občanov.

Sýrske veľvyslanectvo v Bejrúte v sobotu informovalo, že výbuch zabil aj najmenej 43 sýrskych štátnych príslušníkov. Niektorí boli podľa agentúry AFP členmi posádok nákladných lodí zakotvených v prístave, ďalší prišli o život v iných častiach Bejrútu. V Libanone sa okrem toho nachádza vyše milión Sýrčanov, ktorí utiekli pred deväťročnou občianskou vojnou vo svojej vlasti.

Požiar a následný výbuch okolo 2700 ton dusičnanu amónneho uskladneného v bejrútskom prístave si podľa doterajšej bilancie vyžiadal najmenej 154 mŕtvych, vyše 5000 zranených a nezvestných je stále viac ako 60 ľudí.