Ukrajinský exprezident Kravčuk je pripravený na kompromisy, pokiaľ ide o Donbas

Obnovenie mieru v Donbase a na Ukrajine označil Kravčuk v rozhovore pre spravodajský portál RBK-Ukrajina za svoje poslanie a pre dosiahnutie tohto cieľa urobí všetko, čo je v jeho silách. Kravčuk sa v rozhovore vyslovil proti udeleniu osobitného štatútu Donbasu. Vysvetlil, že tento štatút doteraz nikto bližšie nedefinoval. V tejto súvislosti vyjadril obavy, že jeho udelenie by mohlo mať za následok "vznik štátu v štáte". Osobne podporuje skôr "osobitný systém riadenia v regiónoch" na východe Ukrajiny.

Podľa jeho názoru by to mohol byť jeden z krokov, ktorý by viedol ľudí k tomu, aby začali konať a riešiť zložité problémy, prilákali investície, aby "sa tam relatívne rýchlo obnovil život a aby ľudia dostali šancu pracovať, zarábať a normálne žiť". Kravčuk však súčasne zdôraznil, že existujú veci, ktoré nemožno ohroziť: "Je to suverenita, územná celistvosť, nezávislosť, nedotknuteľnosť hraníc. O tomto sa diskutovať nebude". Exprezident ďalej informoval, že ako šéf ukrajinskej vládnej delegácie na rokovaniach kontaktnej skupiny sa bude zasadzovať za prechod "od všeobecných fráz ku konkrétnym krokom".

Vyhlásil, že si nechce "stanovovať nereálne ciele". Podľa jeho názoru treba "problémy riešiť krok za krokom, začať s prímerím, následne aj o organizácii miestnej samosprávy, či o voľbách. Ukrajinskú delegáciu na rokovaniach kontaktnej skupiny viedol 81-ročný exprezident Leonid Kučma, ktorý však 28. júla oznámil, že sa tohto postu vzdáva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následne do tejto funkcie vymenoval 86-ročného Kravčuka, Kučmovho predchodcu v úrade hlavy štátu a prvého prezidenta nezávislej Ukrajiny.