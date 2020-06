KORONAVÍRUS Vyše 100-ročná žena oslávila vyliečenie dobrým chladeným pivom

Keď sa Jennie Stejná koncom apríla nakazila koronavírusom SARS-CoV-2, jej rodina sa začala pripravovať na najhoršie. Z domovu dôchodcov, kde Stejná bývala, raz dokonca jej rodine zavolali, že prestala jesť a piť a je možné, že neprežije noc. Príbuzní jej ešte v tú noc zavolali, aby sa s ňou stihli rozlúčiť, povedala jej vnučka Shelley Gunnová. Keď sa jej opýtali, či je pripravená na odchod z tohto sveta, Stejná odpovedala: "Jasné, do čerta!"

Namiesto pochmúrneho telefonátu však rodina 8. mája dostala správu, že Stejná má na koronavírus negatívne výsledky a už nemá príznaky. Vnučka uviedla, že keď zdravotné sestry prišli do jej izby, nebojácna babička odpovedala: "Už nie som chorá, vypadnite!"

Personál v domove dôchodcov ocenil Stejnej vytrvalosť jedným z jej obľúbených dobrôt - chladeným pivom. "Myslím, že všetkým vyčarila na tvári úsmev a dodala im nádej, hoci máme teraz všetci temné dni," uzavrela vnučka.

Some joy for you today.



Meet Jennie Stejna from Massachusetts.



She celebrated defeating covid with her favorite drink, beer.



She is 103. pic.twitter.com/wJkKf074ZG