VIDEO Scéna ako z katastrofického filmu: Bengálsky záliv zasiahla supercyklóna, hlásia mŕtvych

Kalkatu, hlavné mesto indického štátu Západné Bengálsko, zasiahol v popoludňajších hodinách vietor dosahujúci rýchlosť 185 kilometrov za hodinu, ktorý spôsobil značné škody na miestnej infraštruktúre. Na televíznych záberoch z tohto 15 miliónového mesta je podľa DPA vidieť, ako v prívalovej vlne do seba navzájom narážajú odstavené motorové vozidlá.

Zdroj: SITA/AP Photo/Bikas Das

Amphan už zasiahla aj Sundarban, najväčší mangrovníkový les na svete, ktorý sa rozprestiera sa na hraniciach Indie a Bangladéša. Cyklóna mala v tejto oblasti podľa meteorológov za následok rozsiahle škody spôsobené prívalovými vlnami, záplavami a zosuvmi pôdy. Cyklóna tam tiež spôsobila príliv s výškou až 4,3 metra, ktorý pohnal morskú vodu až 17 kilometrov do vnútrozemia, pričom miestnym obyvateľom ničil obydlia aj úrodu. Príliv zaplavil tri väčšie bangladéšske ostrovy, ktoré sú domovom pre viac ako 50.000 ľudí.

Zdroj: SITA/AP Photo/Abu Sufian Jewel

Podľa Moína Uddína z bangladéšskej rady pre elektroenergetiku vidieka bolo od dodávok elektrickej energie odrezaných už najmenej päť miliónov domácností. "Nepoznáme presný rozsah škôd, ale zdá sa, že bude obrovský," uviedol Uddín. V oblasti Bengálskeho zálivu boli už v súvislosti s cyklónou evakuované milióny miestnych obyvateľov. Úsilie úradov o rýchlu evakuáciu však komplikujú opatrenia zavedené proti šíreniu nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2.

