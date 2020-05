KORONAVÍRUS V Dubrovníku zakotvila loď so 756 repatriantmi vrátane Slovákov

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Arnulfo Franco

ZÁHREB - Výletná loď Carnival Magic so 756-člennou posádkou, na ktorej palube sa nachádzajú aj Slováci, vplávala v stredu ráno do prístavu v chorvátskom meste Dubrovník. Námorníkov, ktorí pochádzajú najmä zo štátov balkánskeho regiónu, čaká repatriácia do ich domovských krajín, informovala agentúra HINA.