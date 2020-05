KORONAVÍRUS Muž kritizoval na Facebooku Orbána, ráno ho odviedla polícia

Verejnosti sa dostalo čičíkania z médií, že ide iba o zachovanie poriadku a zamedzenie šíreniu vírusu. Dnes v Maďarsku zomiera priemerne každý desiaty z nakazených a dejú sa veľmi čudné veci.

Istý starší pán (64) z lokality Szerencs v regióne Borsódy kritizoval maďarskú vládu na Facebooku. Konkrétne premiéra Orbána nazval diktátorom a obvinil ho, že posiela tisícky ľudí na smrť. Na druhý deň ho za úsvitu odviedla polícia. Vzali ho do väzby pre šírenie falošnej správy. Bol vypočúvaný v súvislosti so statusom, ktorý zverejnil na Facebooku 28. apríla a podľa polície v ňom tvrdil, že vedenie krajiny úmyselne načasovalo zrušenie obmedzení a zákazu vychádzania, aby sa časovo zhodovalo s najvyššou krivkou pandémiou koronavírusu. To by podľa jeho názoru mohlo viesť k hromadnému infikovaniu.

Pána Andrása prepustila polícia až neskoro popoludní. O tom, čo prežil, rozpovedal maďarskému webportálu "!!444!!!" „[Polícia] mi kládla otázky, ako napríklad koho konkrétne som nazval diktátorom,“ povedal András. „Povedal som im, že ich úloha dosiahla svoj cieľ a pravdepodobne mi zavrú ústa.“ András totiž vo svojom statuse oslovil „nášho drahého diktátora, nášho drahého vodcu“ a prosil (pravdepodobne Viktora Orbána, aby nezmierňoval obmedzenia a zákaz vychádzania v deň nasledujúci po predpokladanom vrchole pandémie, pretože, ako uviedol, „pošlete tisíce ľudí na smrť“. „Ste krutý tyran, ale pamätajte, všetci tyrani doteraz padli,“ uzavrel svoj post András.

Súčasťou právomocí, ktoré maďarskej vláde udeľuje nové trestnoprávne ustanovenie v rámci boja proti koronavírusu, je možnosť trestne stíhať šírenie nepravdivých správ, ktoré zabraňujú úradom v účinnej ochrane národa pred pandémiou. „Zlomyseľný alebo neuvážený status na internete môže predstavovať zločin,“ uvádza sa v novom zákone. András pripomenul, že polícia prišla do jeho domu o 6.00 hod. ráno s príkazom na prehliadku a spýtali sa ho, či napísal ten post, ale on tvrdí, že jeho status nešíri nič nepravdivé. „Nič nepopieram a prijímam zodpovednosť, pretože v mojom statuse nie je nič, čo by zabraňovalo ochrane krajiny pred vírusom,“ povedal. „Nie sú v ňom nijaké správy, nehovoriac už o falošných správach. Bola to skôr filozofická úvaha.“ Polícia po vypočúvaní informovala Andrása, že nebude obvinený, pretože nespáchal nijaký trestný čin. Vo vyhlásení na webovej stránke maďarskej národnej polície sa uvádza, že „polícia neustále monitoruje internet a prijíma potrebné opatrenia vrátane odstránenia nevhodného obsahu alebo vo vážnejších prípadoch začatia trestného konania“.

Zdroj: SITA/AP/Geoffroy van der Hasselt

„Keď sa režim [v roku 1990] zmenil, nepredstavovali sme si to takto,“ povedal András. „Boli sme šťastní, usmievali sme sa. Teraz niet nikoho, kto by sa usmieval, a nie je to kvôli migrantom ani pre vírus.“ Júlia Kaputová z Maďarského projektu politickej slobody Únie pre občianske slobody povedala webportálu "!!444!!!", že Andrásov kritický status o vláde je vyjadrením názoru, a preto nepodlieha trestnoprávnemu ustanoveniu o šírení falošných správ. Zmeny v trestnom zákonníku sa týkajú iba úmyselného zverejnenia klamstiev alebo skreslených skutočností, ktoré bránia obrane proti pandémii, uviedla Kaputová